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Также: США, Технологии, Мир, Политика | Персоны: Барак Обама, Эдвард Сноуден

новость Обама: Я могу помиловать Сноудена только после суда над ним

19.11.2016
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
Эдвард Сноуден. Кадр видеоинтервью The Guardian
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Разоблачитель американских спецслужб Эдвард Сноуден может быть помилован только после решения суда о его виновности. Об этом заявил президент США Барак Обама в интервью немецкому журналу Spiegel и телеканалу ARD.

"Я могу помиловать человека только после того, как американский суд признает его виновным, - отметил Обама. - Этот вопрос будет актуален только в случае, если Сноуден решит предстать перед судом".

При этом Обама отметил, что считает во многом обоснованным беспокойство, высказанное Сноуденом в отношении деталей раскрытой им секретной программы. "Мой опыт показывает, что наши сотрудники разведки пытаются делать правильные вещи, но даже с добрыми намерениями иногда они делают ошибки", - отметил президент.

Тем не менее Обама подчеркнул, что тайная слежка иногда необходима для обеспечения безопасности граждан и предотвращения терактов. Однако подобные действия государства должны жестко контролироваться во избежание злоупотреблений.

В сентябре Сноуден в интервью The Guardian сообщил, что попросил Обаму помиловать его. "Да, записанные в книгах законы говорят одно, но, вероятно, для того и придумано помилование. Для исключительных случаев. Для ситуаций, которые могут показаться нарушением закона на бумаге, но которые оказываются необходимыми, если смотреть на них с этической и моральной точки зрения", - сказал Сноуден.

В 2013 году Сноуден опубликовал документы о программе Агентства национальной безопасности США по отслеживанию телефонных звонков рядовых граждан. Оказавшись после этого транзитом в Москве, Сноуден не смог продолжить свое путешествие и получил убежище в России. В США Сноуден объявлен в розыск. За обнародование секретной информации ему грозит тюремное заключение минимум на 30 лет.

В результате разоблачений Сноудена американская администрация была вынуждена приступить к реформам спецслужб. 17 декабря 2013 года федеральный окружной суд США постановил, что сбор АНБ информации о телефонных разговорах граждан страны безопасности является неконституционным. По мнению судьи Ричарда Леона, программа противоречит четвертой поправке к Конституции США, защищающей американцев от необоснованных обысков. Ранее Федеральный суд по вопросам разведки 15 раз подтверждал законность программы сбора телефонных метаданных, то есть номеров абонентов, даты и длительности разговоров.

Ответчики утверждали, что программа не позволяет следить за содержанием разговоров, а лишь фиксирует метаданные. Однако судья подверг сомнению эффективность программы, поскольку правительство не привело ни одного случая, когда сбор метаданных помог предотвратить террористическую атаку.

В январе 2014 года Обама заявил, что администрация США примет меры по ограничению деятельности АНБ в целях защиты неприкосновенности частной жизни американцев. В то же время АНБ и другие спецслужбы продолжат широкий сбор разведывательной информации с помощью электронных средств в интересах национальной безопасности и внешней политики страны, подчеркнул президент. При этом США откажутся от прослушивания лидеров дружественных государств.

Обама заявил, что зарубежные государства постоянно ведут электронную разведку против США. Он отметил, что противодействие иностранным спецслужбам и сбор разведданных играет "жизненно важную роль" в обеспечении безопасности США. Тем не менее, программа сбора и хранения метаданных АНБ в нынешнем виде будет прекращена, отметил президент. В течение года американское разведсообщество предоставит президенту США доклад с предложениями по переходу с массового на целевой сбор данных. В переходный период поиск по базам данных можно будет проводить по решению суда или "в действительно экстренных ситуациях".

Президент критически отозвался о Сноудене. "Безопасность нашей нации зависит и от честности тех, кому доверены секреты страны, - отметил президент. - Если человек, которому не нравится правительственная политика, по собственному желанию будет публично раскрывать секретную информацию, то мы никогда не будем в состоянии обеспечить безопасность нашего народа или проводить внешнюю политику".

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19.11.2016

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