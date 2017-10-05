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Российская авиация в Сирии разбомбила лодки мирных жителей мухафазы Дейр-эз-Зор, попытавшихся бежать из города Эль-Ашара на западном берегу Евфрата, к югу от столицы мухафазы, на восточный берег. Об этом сообщает Reuters.

Погибли по меньшей мере 60 человек. Число пострадавших не уточняется.

Кроме того, 15 гражданских лиц погибли за последние сутки от налетов на город Эль-Курия, расположенном на Евфрате к северу от Эль-Ашары.

Пограничная с Ираком мухафаза Дейр-эз-Зор - последний крупный плацдарм, оставшийся у "Исламского государства" в Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), на которые ссылается Reuters, в последние дни российские самолеты ожесточенно бомбят города и деревни этой мухафазы. За пять дней погибли как минимум 185 мирных жителей, в том числе 45 женщин и детей.

По информации SOHR, появившейся на прошлой неделе, всего за два года с момента открытого вмешательства Москвы в сирийскую войну - с 30 сентября 2015-го по 30 сентября 2017-го - от ракетных и бомбовых ударов российских войск погибли 5703 мирных жителя, в том числе 1399 детей и подростков моложе 18 лет и 852 женщины в возрасте от 18 лет.

Общее же число погибших от российских ударов составило 13 854 человека. 4258 их них - боевики ИГ, а еще 3893 - бойцы умеренной оппозиции и исламистских группировок, не связанных с ИГ, в том числе "Джабхат фатах эш-Шам" и Исламской партии Туркестана.