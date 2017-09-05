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новость Интернациональное долго

Меньше трети россиян поддержали продолжение военной операции в Сирии
05.09.2017
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
Российские солдаты в Сирии. Источник: nv.ua
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Только 30 процентов россиян считают, что Россия должна продолжать военную операцию в Сирии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, проведенного в конце августа.

При этом почти половина опрошенных, 49 процентов, высказалась за завершение операции.

За прошедший год внимание россиян к событиям в Сирии снизилось. Сейчас каждый четвертый респондент ничего не знает о последних событиях в этой стране. Год назад таких было 18 процентов, а во время начала операции только каждый десятый не знал о ней. За ситуацией в Сирии внимательно следят 18 процентов опрошенных. Именно среди них наиболее высока поддержка продолжения российской операции - 59 процентов.

Того, что военное вмешательство в сирийский конфликт может перерасти для России в "новый Афганистан", опасаются 32 процента респондентов, причем 4 процента считают это неизбежным. Среди хорошо информированных опрошенных эта цифра возрастает до 10 процентов.

Российская военная операция в Сирии началась в октябре 2015 года. В понедельник стало известно, что двое российских военнослужащих погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор после минометного обстрела со стороны боевиков "Исламского государства. Таким образом, официальное число погибших российских военных за время сирийской кампании возросло до 34. Однако погибших в Сирии россиян может быть значительно больше, поскольку часть из них участвовала в сирийском конфликте в качестве сотрудников частных военных компаний. О таких потерях официально не сообщается.

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05.09.2017
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