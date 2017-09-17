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Коалиция во главе с США обвинила Россию в ударе по позициям союзных западным странам Сирийских демократических сил. Соответствующее заявление появилось в субботу на сайте военной операции "Неукротимая решимость", которую проводит коалиция.

Как утверждается, 16 августа около 15:30 по Дамаску (время соответствует московскому) российские силы разбомбили к востоку от Евфрата у города Дейр-эз-Зор объект, известный им как место дислокации Сирийских демократических сил. Несколько бойцов сирийской оппозиции пострадали.

"Представители коалиции и линия связи с Россией доступны 24 часа в сутки. Мы прилагаем все усилия для предотвращения ненужной эскалации напряженности между сторонами, воюющими против нашего общего врага - ИГИЛ, - но мы всегда сохраняем за собой право на самооборону", - заметил в связи с инцидентом командующий силами коалиции генерал-лейтенант Пол Фанк.

Ранее Reuters со ссылкой на официального представителя Сирийских демократических сил Ахмеда Абу Хавлу сообщал о шести бойцах, раненных при налете. Удар был нанесен на другой день после того, как Абу Хавла заявил, что его оппозиция не позволит силам диктатора Башара Асада пересечь Евфрат. Российские самолеты, подчеркивалось в публикации, прибыли именно с территории, подконтрольной диктатору. Агентство напомнило также, что недавно советница Асада Бусайна Шабан заявила о готовности режима воевать за всю территорию страны с любым противником, включая и "силы, поддерживаемые США".

Однако в воскресенье официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков заявил отверг обвинения в адрес Москвы. "Российские военные заблаговременно сообщили Пентагону границы проведения операции в Дейр-эз-Зоре во избежание ненужной эскалации. Россия не зафиксировала за последние несколько суток столкновений боевиков организации "Исламское государство" с вооруженными представителями какой-либо третьей силы. Поэтому каким образом в боевые порядки ИГИЛ в восточной части Дейр-эз-Зора могли без боя проникнуть "оппозиционеры" или "военные советники стран международной коалиции", могут ответить только сами представители международной коалиции", - цитирует РБК комментарий военного чиновника.

В свою очередь, ТАСС приводит такие слова Конашенкова: "Это невозможно. Зачем нам их бомбить?"