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новость Директор турецкого отделения AI Эсер арестована по делу о терроризме

18.07.2017
Идиль Эсер. Фото: amnesty.org
Идиль Эсер. Фото: amnesty.org
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Суд в Стамбуле арестовал директора турецкого представительства Amnesty International Идиль Эсер по сфабрикованному обвинению в содействии террористической организации. Об этом сообщают коллеги политзаключенной.

По этому же делу в тюрьму отправлены еще пять человек: активистка ассоциации "Правозащитная повестка дня" Вели Аджу и адвокат этой организации Гюнал Куршун, активистка Гражданской ассамблеи Озлем Далкыран, а также IT-консультант, подданный Швеции Али Гарави и консультант по вопросам борьбы с насилием, гражданин Германии Петер Штаудтнер.

Четверо остальных фигурантов дела освобождены под залог с запретом выезжать из Турции. Это адвокат Налан Эркем, также работающая в Гражданской ассамблее, активистка Женской коалиции Илькнур Устюн, активист ассоциации "Охрана равноправия" Нежат Туштун и адвокат Шейхмус Озбекли.

Как отмечает Hürriyet Daily News, ни в ходатайствах прокуроров, ни в судебных решениях об аресте не указывается название террористической организации, причастность к которой вменена активистам. Однако на слушаниях прокурор заявлял, что фигуранты дела имели связи с Курдской рабочей партией и FETÖ - организацией живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого режим президента Тайипа Эрдогана обвиняет в подготовке военного переворота, подавленного год назад.

Кроме того, сообщается, что независимо от нынешнего дела в отношении активистов открыто еще одно - по подозрениям в финансировании терроризма и шпионаже.

Правозащитники были задержаны 5 июля в Стамбуле во время семинара по информационной безопасности. При этом допросили их первый раз только в нынешний понедельник, 17-го числа.

В июне нынешнего года по схожему делу был арестован председатель правления турецкого представительства Amnesty International Танер Кылыч. Следствие заявляет, будто он является членом FETÖ.

В AI аресты активистов расценили как "сокрушительный удар по правам человека в Турции", "вопиющее оскорбление правосудия и очередной отход от соблюдения прав человека, наступление на которые не прекращается в Турции с момента неудавшейся попытки военного переворота".

Посол США в Турции Джон Басс в понедельник встретился с представителями AI в Стамбуле и заверил их в поддержке Соединенных Штатов. Он также сфотографировался с плакатом "Турция: освободить всех правозащитников".

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
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