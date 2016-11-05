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В Турции главный редактор Мурат Сабунджу и восемь сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet арестованы по обвинениям в поддержке терроризма. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Журналисты были задержаны 31 октября, в их домах прошли обыски. Всего ордера на задержание были выписаны на 13 сотрудников газеты.

Арестованным предъявлены обвинения в "совершении преступлений в интересах террористической организации не состоящими в ней". Турецкие власти считают, что некоторые публикации газеты содержали призыв к общественному неповиновению и мятежу. Кроме того, журналистов обвиняют в манипуляции общественным мнением в интересах некой "Террористической организацией фетхуллахистов", якобы связанной с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, а также Рабочей партии Курдистана. Суд отметил, что такое ведение журналистской деятельности "не отвечает принципам профессии и не сочетается с положениями о свободе слова".

Задержание сотрудников Cumhuriyet ряд европейских политиков назвал "пересечением красной черты" в давлении на свободу слова.

В пятницу в Турции задержали 12 депутатов турецкого парламента от прокурдской Партии демократии народов, в том числе ее сопредседателей Селахаттина Демирташа и Фигена Юкседаг. Восемь депутатов были арестованы судами. Турецкие власти объяснили это тем, что после снятия неприкосновенности с депутатов парламента некоторым из них были предъявлены обвинения, и они были вызваны в суд для дачи показаний. Поскольку данные вызовы были ими проигнорированы, было принято решение об их задержании.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Федерика Могерини объявила, что созывает встречу послов ЕС в Анкаре в связи с задержанием прокурдских депутатов. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и ряд других европейских политиков резко осудили действия турецких властей.

В ночь на пятницу в Турции заблокировали популярные соцсети, в том числе фейсбук, инстаграмм, твиттер, Skype, WhatsApp, а также YouTube. На уровне местных интернет-провайдеров было проведено дросселирование (ограничение) передачи данных. Обойти блокировку можно при помощи VPN-сервисов. Ограничения работы соцсетей в таком масштабе применяется в Турции впервые со времени массовых акций протеста на площади Таксим в 2013 году.

23 октября министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что в стране арестовано около 35 тысяч человек по подозрению в связях с Гюленом, которого власти считают вдохновителем и организатором неудавшегося государственного переворота. Министр отметил, что всего после попытки переворота 82 тысяч человек подверглись проверке на предмет связей с проповедником. 26 тысяч человек были освобождены из-под ареста, но находятся под наблюдением. В розыске находятся еще 3907 человек.

Боздаг подверг критике власти США, которые не выполняют требование Турции об аресте и выдаче Гюлена. С