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новость По делу об убийстве посла Карпова в Турции арестовали россиянку

06.03.2017
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
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В Анкаре арестовали гражданку России, которая, как полагает следствие, могла быть связана с убийцей российского посла Андрея Карлова. Как передает ТАСС, ссылаясь на данные турецких СМИ, 33-летняя Екатерина Б. занималась в Анкаре сутенерством, организуя в отелях встречи местных крупных бизнесменов с женщинами.

По предварительным данным, россиянка в ноябре 2016 года связывалась по телефону с убийцей посла Мевлютом Мертом Алтынташем, а также звонила в Российский центр культуры в Анкаре. На допросе она призналась, что общалась с Алтынташем в основном путем переписки в мессенджерах.

В настоящее время россиянка по решению суда находится под стражей в одной из тюрем Анкары. Посольство России пока никак не прокомментировало информацию.

Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. 22-летний Алтынташ, уволенный из полиции после июльской попытки переворота, расстрелял посла из пистолета на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства. Затем он на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллаху акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим".

Дипломат получил смертельные ранения и умер в больнице примерно через час после покушения. Сам Алтынташ был убит прибывшими в Центр современного искусства спецназовцами.

Владимир Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Кроме того, он перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря, чтобы 22-го числа явиться на похороны убитого.

О связи Алтынташа с движением FETÖ, лидером которого считается живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, турецкие власти заявили уже через несколько дней после убийства. Как утверждалось, бывший полицейский никогда не бывал в Сирии и не был замечен в связях с действующими там группировками. С другой стороны, заявлялось, что он учился в одной из школ, основанных движением Гюлена, а во время попытки переворота в Турции взял двухдневный отпуск. Сам проповедник отверг причастность к убийству российского посла, назвав обвинения "смехотворными".

7 января турецкие СМИ сообщили об аресте пятерых граждан страны. Имена четверых фигурантов - Илькер Эр, Абдюлькадир Ягын, Эрдоган Эрдинчли и Зия Шехитоглу. Так же как и застреливший посла Мевлют Мерт Алтынташ, они сотрудники МВД, учившиеся в Полицейской школе им. Рюштю Унсала в Измире.

Пятый арестованный - Сюлейман Эрген. Его прокуратура называет активистом движения FETÖ. Как заявляется, Эрген курировал сторонников проповедника в измирской полицейской школе. Арестованным полицейским предъявлены обвинения в принадлежности к вооруженной террористической организации.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
06.03.2017

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