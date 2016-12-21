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новость Кремль перенес конференцию Путина из-за похорон российского посла

21.12.2016
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин перенес ежегодную большую пресс-конференцию, намеченную на 22 декабря. Как передает РБК, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, решение было принято после убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре.​

"В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день", - сказал Песков. Он пояснил, что глава государства примет участие в траурных мероприятиях.

Пресс-конференция Путина состоится в пятницу, 23 декабря. Все условия и аккредитация журналистов остаются прежними.

Во вторник тело Карлова спецбортом было доставлено в Москву. В аэропорт лично прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. Отпевание Карлова проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Накануне, выступая на концерте по случаю Дня работника органов государственной безопасности, Путин заявил, что убийство Карлова причиняет России особую боль.

"В Стамбуле был подло убит российский посол Андрей Геннадиевич Карлов. Сейчас проводится тщательное расследование всех обстоятельств этого преступления", - заявил Путин. "Это (убийство. - Ред.) причиняет нам, разумеется, особую боль", - подчеркнул он.

Во вторник в телефонном разговоре Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана президенты договорились о совместной работе российских и турецких следователей по делу об убийстве посла. Оперативно-следственная группа из представителей спецслужб, Следственного комитета и Министерства иностранных дел уже вылетела в Турцию. "Всего в составе группы будет работать 18 человек", - отметил Песков.

Совет Безопасности ООН признал убийство Карлова терактом. "Члены Совета Безопасности самым серьезным образом осудили террористическую атаку 19 декабря в Анкаре, Турции, в результате которой был убит посол Российской Федерации", - говорится в заявлении. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также заявил, что шокирован этим бессмысленным актом терроризма.

Вечером в понедельник Карпов был смертельно ранен на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства в Анкаре. Посла доставили в госпиталь, где скончался от полученных ранений. Пострадали еще два человека.

В дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции, которого уволили после попытки госпереворота в июле 2016 года. После убийства Алтынташ на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим". Нападавший был убит сотрудниками турецких спецподразделений.

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21.12.2016
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Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru

Голос крови

20.12.2016

Убийство российского посла в Анкаре - месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.


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