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Также: Россия, Украина, Правительство, Президент, Спецслужбы, Война, Политика, Европа, Мир | Персоны: Михаил Бабич

новость "Дождь": Новым послом в Турции станет полпред президента в Приволжском округе

27.12.2016
Михаил Бабич. Фото: pfo.gov.ru
Михаил Бабич. Фото: pfo.gov.ru
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Новым послом России в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Как передает "Дождь", об этом сообщили два близких к Кремлю источника. По их данным, назначение произойдет уже в новом году.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. "Первый раз слышу", -заявил чиновник.

По словам собеседника издания, после того как Киев отказался принять Бабича в качестве посла, вопрос о его новом месте работы оставался открытым. "Бабич - непростой руководитель, его работа нравилась не всем работающим в округе губернаторам и связанным с ним чиновникам", - добавил источник. Кроме этого, отметил собеседник, полпред и сам давно хотел сменить работу.

По словам источника телеканала, назначение Бабича послом в Турции может свидетельствовать о повышении роли посланника в этой стране.

28 июля посол России в Киеве Михаил Зурабов, занимавший свой пост с 2009 года, был снят с должности указом Владимира Путина. В Госдуме заявляли, что нового главу российской дипмиссии назначат не раньше чем в октябре, однако уже на другой день комитет Госдумы по международным делам поддержал кандидатуру Бабича на пост посла.

При этом Россия в нарушение дипломатического протокола публично сообщила о планах назначить Бабича до согласования его кандидатуры с украинской стороной.

После этого замглавы МИДа Украины Елена Зеркаль сообщила, что вопрос согласования кандидатуры нового посла снят с повестки дня по инициативе Киева.

Бабич окончил Рязанское высшее командное училище связи, четыре года служил в ВДВ и руководил корпорацией "Антей" в Москве. Некоторое время он занимался бизнесом, а затем перешел на госслужбу. Бабич работал на важных должностях во многих регионах: был зампредом правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. Кроме этого он в течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.

Посол России в Турции Андрей Карлов был смертельно ранен 19 декабря на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства в Анкаре. Посла доставили в госпиталь, где скончался от полученных ранений. Пострадали еще два человека.

В дипломата стрелял 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, бывший сотрудник турецкой полиции, которого уволили после попытки госпереворота в июле 2016 года. После убийства Алтынташ на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллах акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим". Нападавший был убит сотрудниками турецких спецподразделений.

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27.12.2016
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Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru

Голос крови

20.12.2016

Убийство российского посла в Анкаре - месть за путинские военные преступления в Алеппо. Есть мнение, что это только начало ответной волны террора против России. При этом в политическом плане Москва извлечет максимальную выгоду из гибели Андрея Карлова, отмечают комментаторы.


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