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новость В Турции в связи с убийством посла Карлова арестованы пять человек

07.01.2017
Андрей Карлов в момент расстрела террористом. Кадр видео с youtube-канала Medyascope.tv
Андрей Карлов в момент расстрела террористом. Кадр видео с youtube-канала Medyascope.tv
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В Турции в связи с убийством российского посла Андрея Карлова арестованы пятеро граждан страны. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на прокуратуру Измира.

Имена четверых фигурантов - Илькер Эр, Абдюлькадир Ягын, Эрдоган Эрдинчли и Зия Шехитоглу. Так же как и застреливший посла Мевлют Мерт Алтынташ, они сотрудники МВД, учившиеся в Полицейской школе им. Рюштю Унсала в Измире.

Пятый арестованный - Сюлейман Эрген. Его прокуратура называет активистом движения FETÖ, лидером которого считается живущий в США проповедник Фетхуллах Гюлен, стоящий, по утверждению турецких властей, за попыткой военного переворота 15 июля 2016 года. Как заявляется, Эрген курировал сторонников проповедника в измирской полицейской школе.

Арестованным полицейским предъявлены обвинения в принадлежности к вооруженной террористической организации. В чем обвиняется Эрген, агентство не уточняет.

Карлов был убит 19 декабря в Анкаре. 22-летний Алтынташ, уволенный из полиции после июльской попытки переворота, расстрелял посла из пистолета на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства. Затем он на смеси арабского и турецкого языков прокричал: "Аллаху акбар! Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию! Только смерть меня остановит. Все, кто участвовали в гнете, заплатят за это - один за другим".

Дипломат получил смертельные ранения и умер в больнице примерно через час после покушения.

Сам Алтынташ был убит прибывшими в Центр современного искусства спецназовцами.

Владимир Путин посмертно присвоил Карлову звание Героя России. Кроме того, он перенес свою ежегодную большую пресс-конференцию с 22 на 23 декабря, чтобы 22-го числа явиться на похороны убитого.

О связи Алтынташа с FETÖ турецкие власти заявили уже через несколько дней после убийства. Как утверждалось, бывший полицейский никогда не бывал в Сирии и не был замечен в связях с действующими там группировками. С другой стороны, заявлялось, что он учился в одной из школ, основанных движением Гюлена, а во время попытки переворота в Турции взял двухдневный отпуск. Сам проповедник отверг причастность к убийству российского посла, назвав обвинения "смехотворными".

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07.01.2017

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