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Также: Европа, Право, Украина, Война, Россия, Политика, Мир, Общество | Персоны: Виктор Янукович

новость Генпрокуратура Украины: В Европе арестовано полтонны золота Януковича

04.09.2017
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
Виктор Янукович. Фото из красной карточки Интерпола
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В одной из европейских стран по запросу Украины было арестовано более чем полтонны золота, принадлежащего окружению беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом заявил замгенпрокурора страны Евгений Енин в интервью украинскому изданию Insider.

По словам чиновника, в Генпрокуратуре Украины узнали об аресте золота несколько недель назад. Рыночная стоимость такого количества золота составляет более 21 миллиона долларов. Енин не уточнил, о какой именно стране идет речь.

"На сегодняшний день в разных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестовано (активов Януковича и его окружения. - Ред.) на сумму около 200 миллионов долларов", - добавил Енин.

Всего, уточнил Енин, бывший президент и его приближенные украли из страны около 40 миллиардов долларов.

В апреле власти Украины объявили о возвращении в бюджет страны полутора миллиардов долларов со счетов Януковича и его окружения, хранившихся в Ощадбанке.

В ноябре 2016 года председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный впервые заявил о замороженных на счетах банка средствах Януковича и его приближенных, в частности экс-премьера Николая Азарова.

В мае 2014 года Швейцария заморозила активы Януковича и его окружения, находившиеся в банках страны. На лиц, связанных с этими счетами, швейцарская прокуратура возбудила пять уголовных дел об отмывании денег. Всего на арестованных счетах хранилось около 140 миллионов евро. С тех пор заморозка счетов каждый год продлевалась.

Месяцем раньше и.о. генпрокурора Украины Олег Махницкий сообщал, что окружение Януковича вывело в Россию как минимум 32 миллиарда долларов.

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04.09.2017
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