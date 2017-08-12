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Литовские специалисты в области кибернетической безопасности ищут замену российскому программному обеспечению, которое используют в государственных ведомствах и на стратегических предприятиях. Об этом заявил замминистра обороны Литвы Эдвинас Кярза, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство BNS.

В программах обнаружены подозрительные лакуны, позволяющие взломать системы извне, отметил Кязра. "Замечено, что оставлены возможности для подключения, а когда происходит подключение, остается гадать, что они делают, как они контролируют", - сказал замминистра. По его словам, программы еще не заменены, но доступ к системам ограничен.

В четверг депутаты Сейма Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павилёнис и Аудронюс Ажубалис попросили премьера Литвы дать оценку масштабам использования российского программного обеспечения и информационных систем в государственных ведомствах и учреждениях, а также на предприятиях, имеющих стратегическое значение для национальной безопасности. Об этом сообщало агентство Baltnews.

"Некоторые государственные институты все еще используют русское программное обеспечение. Например, департамент полиции с 2006 года использует системный модуль финансовой отчетности, созданный на основе платформы 1C. В то же время на Украине это программное оборудование было запрещено после того, как была выявлена его связь с российской разведкой", - отметил Касчюнас.

Кроме того, государственное предприятие "Литовские железные дороги" пятый год использует систему Klub-U Ижевского радиозавода. Она позволяет отследить перемещение всех используемых в Литве локомотивов.

В Европе серьезно озабочены возможными кибератаками со стороны России. 19 июня Совет Евросоюза одобрил разработку совместных мер в ответ на эту угрозу. "Набор инструментов кибердипломатии" будет включать в себя санкционные меры, подчеркивается в принятом министрами иностранных дел стран ЕС.

"Реакция ЕС на кибератаки будет включать все меры, предусмотренные в рамках общей внешней политики и политики безопасности Европейского союза, в том числе, при необходимости, и меры ограничительного характера, - говорится в документе. - Она будет соответствовать размаху, продолжительности, интенсивности, технической сложности и результатам кибератак".