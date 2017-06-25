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новость Британский парламент подвергся хакерской атаке

25.06.2017
Вестминстерский дворец. Фото: Майкл Гиммельфарб/Википедия
Вестминстерский дворец. Фото: Майкл Гиммельфарб/Википедия
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Парламент Великобритании в пятницу подвергся мощной хакерской атаке. Об этом в субботу вечером сообщила The Guardian.

Как утверждается, хакеры пытались получить доступ к имэйл-аккаунтам членов обеих палат парламента и их помощников. Они искали ящики, защищенные самыми слабыми паролями.

Чтобы пресечь атаку, компьютерная служба парламента на некоторое время закрыла доступ к почтовым ящикам с устройств, находящихся вне Вестминстерского дворца. Тогда депутаты жаловались, что не могут войти в свои аккаунты со смартфонов и планшетов.

С компьютеров в самом здании парламента доступ к ящикам оставался открыт.

Депутаты не исключают, что хакеры намеревались использовать похищенную информацию для шантажа.

23 июня The Times писала, что на хакерских сайтах, в том числе русскоязычных, были сначала выставлены на продажу, а затем опубликованы в свободном доступе базы данных с паролями электронной почты 1000 британских парламентариев, 1000 с лишним чиновников МИДа и более чем 7 тысяч полицейских. Эти данные хакеры украли в результате взлома соцсети LinkedIn в 2014 году.

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25.06.2017
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