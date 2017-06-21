Реклама

Хакерские атаки на избирательную систему США проводились по прямому указанию российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в письменных показаниях Конгрессу бывшего главы Министерства национальной безопасности США Джен Джонсон, сообщает CNN.

"В 2016 году российское правительство по приказу Владимира Путина организовало атаки на нашу нацию с целью повлиять на наши выборы - легко и просто. Теперь ключевой вопрос для президента и Конгресса - что мы делаем, чтобы защитить американский народ и демократию от подобных вещей в будущем?", - говорится в показаниях экс-министра.

В среду Джонсон выступит по вопросу о российских кибератаках в комитете по разведке Палаты представителей.

В своих письменных показания Джонсон отмечает, что он неоднократно делал публичные заявления о необходимости привлечь внимание к проблеме защищенности избирательной системы страны после того, как узнал о российских кибератаках. Также, подчеркивает Джонсон, он безуспешно попытался добиться признания государственной системы подсчета голосов критически важной правительственной инфраструктурой, что бы сделало приоритетным вопрос ее безопасности.

Однако, по словам чиновника, его предложения встретили серьезное противодействие со стороны некоторых официальных лиц, которые посчитали, что Джонсон задумал осуществить передачу избирательной системы под полный контроль федерального правительства. Ему пришлось отказаться от своих инициатив.

Как отмечается, до недавнего времени вопросу о непосредственном вмешательстве России в избирательную систему в расследовании Конгресса уделялось минимальное внимание. В своих заявлениях главы разведывательных ведомств администраций бывшего президента Барака Обамы и нынешнего Дональда Трампа неоднократно подчеркивали, что результаты голосования в результате российских кибератак не были искажены.

Однако ситуация поменялась после того, как в понедельник стало известно, что в открытом доступе в Сети оказались данные 198 миллионов американских избирателей, хранившиеся у одной из компаний-подрядчиков Республиканской партии Deep Root.

О другой попытке России вмешаться в американскую избирательную систему стало известно от работавшей по контракту с АНБ Реалити Ли Виннер, о предъявлении обвинений которой в утечке секретных данных американский Минюст сообщил 6 июня. Виннер передала журналистам секретные документы, из которых следовало, что российское Главное разведывательное управление в ноябре 2016 года провело кибератаку как минимум на одного поставщика программного обеспечения для избирательных участков.