28 декабря 2016 года The Washington Post писала о том, что администрация Обамы была намерена изменить указ президента об ответных мерах на кибератаки, однако тогда ничего не сообщалось о секретной программе "имплантов".

Американские спецслужбы по приказу предыдущего президента США Барака Обамы разработали меры по разрушительному воздействию на российскую киберинфраструктуру в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года. Об этом рассказывается в расследовании The Washingthon Post.