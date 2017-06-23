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Американские спецслужбы по приказу предыдущего президента США Барака Обамы разработали меры по разрушительному воздействию на российскую киберинфраструктуру в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года. Об этом рассказывается в расследовании The Washingthon Post.

Как утверждается, ответные меры предусматривали поиск уязвимостей в российских компьютерных сетях и внедрение в них "имплантов", которые в нужный момент смогли бы сработать и вывести из строя критическую инфраструктуру, нарушения в работе которой причинили бы противнику "страдания и неудобства".

По данным газеты, "импланты" разрабатывались АНБ. Их предполагается привести в действие в случае будущих хакерских атак со стороны России. Сейчас операция находится на ранней стадии. В программе также участвуют ЦРУ и киберкомандование Пентагона.

По оценке знакомых с программой чиновников американской администрации, разрушительное действие "имплантов" "трудно будет сдержать".

Однако ведомства, задействованные в реализации программы, посчитали, что в некоторых случаях такой ответ можно признать пропорциональным возможным будущим атакам со стороны России.

Решение об использовании "имплантов" должен принять действующий президент США Дональд Трамп. Как отмечается, американские разведывательные ведомства могут продолжать разработку программы и без его санкции. Президент может отменить ее специальным распоряжением, но до сих пор такого поручения от Трампа не поступало.

Помимо секретной программы, говорится в расследовании, Обама также приказал провести несколько демонстративных кибератак на важные российские компьютерные системы, не причинив при этом большого вреда. Эти атаки должны были показать Москве информационные возможности Белого Дома.

Как утверждает издание, именно эти показательные атаки Обама имел в виду, когда 16 декабря 2016 года пообещал принять "ответные меры" на действия России.

В статье утверждается, что в августе 2016 года директор ЦРУ Джон Бреннан доложил Обаме о том, что кибератаки проводились по личному указанию российского президента Владимира Путина с целью помешать Хиллари Клинтон выиграть президентские выборы.

После того как это стало известно, Обама не стал выступать с публичными обвинениями в адрес России, чтобы не испортить отношения с Москвой и избежать обвинений в адрес Белого Дома в содействии кампании Клинтон, говорится в публикации.

28 декабря 2016 года The Washington Post писала о том, что администрация Обамы была намерена изменить указ президента об ответных мерах на кибератаки, однако тогда ничего не сообщалось о секретной программе "имплантов".