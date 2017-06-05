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новость Черногория принята в НАТО

05.06.2017
Принятие Черногории в НАТО: Йенс Столтенберг и Душко Маркович. Кадр видео @StateDept
Принятие Черногории в НАТО: Йенс Столтенберг и Душко Маркович. Кадр видео @StateDept
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Черногория стала 29-м членом НАТО. Об этом сообщают Vijesti.

Церемония принятия страны в Североатлантический альянс прошла в Вашингтоне в здании Госдепартамента США. В ней приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Черногории Душко Маркович, глава МИДа страны Срджан Дарманович и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томас Шеннон.

Маркович назвал 5 июня "великим днем" для своей страны.

Между тем российский МИД в преддверии церемонии заявил об "очередном потоке дезинформации и заезженных пропагандистских клише в адрес России из официальной Подгорицы" как проявлении "продолжающейся в Черногории антироссийской истерии".

"В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности, - заметили на Смоленской площади. - Констатируем, что ответственность за сложившуюся ситуацию целиком лежит на черногорской стороне".

Соглашение о присоединении к НАТО Скупщина Черногории ратифицировала 28 апреля. В последующие недели документ одобрили все страны - члены альянса.

Россия пыталась сорвать этот процесс. В октябре 2016 года в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, в ходе которого планировалось убить тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича.

Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Она выдала ордера на арест двух агентов российского ГРУ - Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков) и Владимира Попова.

24 мая в Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота в стране. В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск Шишмаков и Попов с начала прошлого года до 18 октября руководили созданной на территории Черногории, Сербии и России преступной организацией. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии и Черногории, в том числе лидерам пророссийской партии "Демократический фронт" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.

В последние дни конфликт Москвы с Подгорицей особенно обострился. 28 мая министр Дарманович заявил, что Россия открыто вмешивается во внутреннюю политику Черногории. В тот же день в московском аэропорту Домодедово был безосновательно задержан депутат Скупщины Миодраг Вукович, направлявшийся в Минск.

31 мая Россия запретила въезд премьеру Марковичу, спикеру Скупщины Ивану Брайовичу, экс-премьеру Джукановичу и еще десяткам ведущих черногорских политиков, в частности всем депутатам, проголосовавшим за присоединение к НАТО.

2 июня Черногория ввела ответные визовые и финансовые санкции в отношении 149 россиян, в числе которых вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава Совбеза Николай Патрушев, основатель телеканала "Царьград" миллиардер Константин Малофеев, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, глава Чечни Рамзан Кадыров, российский представитель в контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины Сергей Грызлов и бывший командир донецких террористов Игорь Гиркин.

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05.06.2017
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