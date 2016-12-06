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Новым премьер-министром Франции стал Бернар Казнёв, до этого возглавлявший МВД страны. Об этом передает BFMTV, ссылаясь на официальное заявление Елисейского дворца.

Информацию о назначении Казнёва подтвердил в личном твиттере президент страны Франсуа Олланд. "Я назначаю Бернара Казнёва премьер-министром и я поручаю ему сформировать новое правительство", - написал он.

О намерении бывшего премьера Мануэля Вальса выйти из правительства официально стало известно накануне. В понедельник он объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2017 года.

После ухода из правительства Вальс планирует полностью сосредоточиться на избирательной кампании перед праймериз правящей Социалистической партии. Праймериз пройдут в январе.

Во главе французского правительства Вальс находился с марта 2014 года, когда он пришел на смену Жан-Марку Эйро. Кабинет министров Вальс формировал дважды, первый состав его правительства проработал лишь с марта по август 2014 года и был расформирован из-за разногласий премьера с рядом министров социально-экономического блока.

Политическая карьера Казнёва в правительства началась в 2012 году, когда он был назначен государственным секретарем европейских дел. Позже он стал государственным секретарем бюджета при министре финансов, а в 2014 году возглавил Министерство внутренних дел. Именно Казнёв отвечал за антитеррористические мероприятия во время нападения террористов в Париже в январе 2015 года.