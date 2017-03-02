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Российский МИД оценивает как "информационную блокаду" разрыв контракта между балтийскими информационными агентствами LETA и BNS с местными представительствами российского агентства Sputnik. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Эти решения, которые не имеют никаких правовых или экономических оснований, стали результатом реализации полной дискриминационной стратегии по вытеснению с медийного поля Прибалтики востребованного отечественного информационного ресурса, - подчеркнула Захарова. - Мы это оцениваем как информационную блокаду".

"Важным аспектом этой ситуации является тот факт, что литовский и эстонский BNS, а также латвийское LETA принадлежат одному инвестиционному холдингу, который комплексно и последовательно создает вокруг российского новостного бюро негативное поле", - отметила представитель МИДа.

1 марта агентство BNS объявило, что в одностороннем порядке досрочно расторгает договор по доставке информационных материалов эстонскому представительству Sputnik. Аналогичное письмо получило от LETA представительство российского агентства в Латвии. В документе отмечалось, что действия Sputnik "противоречат высшим ценностям, в том числе моральным ценностям и основным принципам Латвийской Республики, которые охраняются Конституцией". BNS расторгло контракт с литовским представительством Sputnik еще в январе.

В марте прошлого российский новостной портал Sputnik Латвия получил официальное уведомление о закрытии ресурса в доменной зоне .lv. Как говорилось в официальном письме доменного регистратора NIC, ссылающегося на запрос МИДа Латвии, "регистрация доменного имени sputniknews.lv является нарушением условий постановления Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Советник министра иностранных дел Латвии Мартыньш Дрегерис сообщил, что латвийский МИД обратил внимание компетентных органов на то, что регистрация домена Sputniknews.lv может быть нарушением установленного в ЕС режима санкций, поскольку Sputniknews.lv связан с информационным агентством "Россия сегодня". Руководит агентством известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, который включен в санкционный список ЕС.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о противодействии пропаганде России и джихадистских группировок, в частности "Исламского государства" и "Аль-Каиды". Вражеская пропаганда, говорилось в документе, ставит своей задачей исказить правду, посеять сомнения, внести раскол в отношения Евросоюза с его североамериканскими партнерами, парализовать процесс принятия решений, дискредитировать институты ЕС и посеять страх и неуверенность в его гражданах.

Относительно России в резолюции отмечаелось, что после аннексии Крыма и развязывания гибридной войны на востоке Украины она значительно усилила антиевропейскую пропаганду. "Российское правительство задействует широкий набор инструментов, таких как исследовательские группы... многоязычные телеканалы (например, RT), псевдоновостные агентства и мультимедийные службы (например, Sputnik)... соцсети и интернет-троллей, чтобы поставить под сомнение демократические ценности, разделить Европу, приобрести внутреннюю поддержку и создать впечатление, что восточными соседями ЕС являются несостоявшиеся государства", - отмечают европарламентарии.

В резолюции также подчеркивалось, что "Кремль финансирует политические партии и иные организации внутри ЕС". Документ осуждает "пророссийские и антиевропейские силы", в частности ультраправые партии и популистские объединения.