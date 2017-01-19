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Facebook заблокировал RT возможность публиковать сообщения, содержащие ссылки, трансляции, видео, статьи и картинки на англоязычной странице телеканала в социальной сети. "Нам временно заблокировали возможность создавать новые записи и делиться ссылками на Facebook. Запрет длится до 10:25 мск 21 января", - отмечается в сообщении RT.

Ограничения, отмечает телеканал, начались в ходе трансляции RT в соцсети пресс-конференции президента США Барака Обамы. Предполагается, что Facebook ошибочно определил, что у RT отсутствуют права на трансляцию.

На сайте телеканала сообщается, что запрет "распространяется на время, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа". Церемония должна завершиться 20 января в 20:30.

RT рассчитывает в ближайшее время решить проблему. Пока телеканал обещает публиковать сообщения в социальных сетях в текстовом формате.