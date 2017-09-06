Реклама

В поселке Симеиз в черте аннексированной Ялты во вторник был открыт бюст Ленина. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на журналиста Сергея Сардыко.

Бюст установлен в сквере у вилл "Ксения" и "Мечта". До 1993 года там уже находился памятник Ленину, однако затем он исчез и последующие годы от него оставался один постамент.

С инициативой установки нового бюста выступила КПРФ. На церемонию пригласили оркестр; он играл советские песни. Судя по фото, на открытии присутствовали курсанты кадетского корпуса.

Участники церемонии развернули флаги СССР.

Школьников принимали в пионеры. "Всегда готовы!" дети отвечали на призыв "К борьбе за Родину, справедливость и честность будьте готовы!".

Согласно украинскому закону о декоммунизации все памятники Ленину в стране подлежат сносу. Последнюю статую на территориях, контролируемых законными властями, демонтировали в конце октября 2016 года.

В те же дни, 21 октября 2016-го, был снесен с постамента памятник Ленину в горсаду Судака. Гипсовая статуя разбилась. 25 ноября МВД по аннексированному Крыму объявило о задержании троих подозреваемых.

21 апреля 2017 года всех троих - граждан в возрасте от 19 до 27 лет - осудили к году ограничения свободы по части 2 статьи 214 российского УК (вандализм, совершенный группой лиц). Имена фигурантов не раскрывались; по данным СМИ, обвиняемые снесли памятник, будучи пьяными.

22 апреля, в годовщину со дня рождения Ленина, на месте уничтоженного был открыт новый памятник ему.