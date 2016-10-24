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На Украине снесли последний памятник Ленину. Как передает Эспрессо.TV, монумент был демонтирован в городе Новгород-Северский в Черниговской области.

Памятник отправлен на хранение. Если покупатель на него не найдется, местные власти отправит его на переплавку.

В апреле мэр Новгорода-Северского Олег Бондаренко выставил памятник Ленину на продажу за миллион гривен. По словам мэра, им двигала забота о родном городе. "Никаких политических оснований или желаний сохранить последнюю статую Ленина на Черниговщине нет. Депутаты приняли решение снять, и я хочу реализовать это решение с максимальной пользой для общества", - сказал он.

Памятник Ленину в Новгороде-Северском был установлен в 1985 году. Средства от продажи Бондаренко намерен использовать на благоустройство центральной части города, в том числе сооружение фонтана.

На Украине во время Евромайдана начался массовый снос памятников Ленину. "Ленинопад", ставший одним из символом политических изменений в стране, с большей или меньшей интенсивностью продолжался до настоящего времени. Процесс затронул и территории востока страны, захваченные пророссийскими боевиками. В ночь на 27 января был подорван памятник Ленину, установленный на главной площади Донецка, а в ночь на 4 июня неизвестные снесли памятник в ближнем донецком пригороде Макеевке.