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В Челябинске возобновлено дознание по второму делу блогера-регионалиста, бывшего политзека Алексея Морошкина - о раскрашивании бюста Ленина в цвета украинского флага. Такую информацию в среду сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на Татьяну Морошкину, мать блогера.

30 августа Морошкин с матерью и адвокатом явились к полицейскому дознавателю, который сообщил, что будет повторно проведена химическая экспертиза джинсов, изъятых у блогера при обыске. Ранее с джинсов был произведен соскоб краски, однако затем полицейские заявили, что джинсы утеряны. В дальнейшем в число вещдоков включены другие джинсы политзека, изъятые уже позже. Теперь же дознаватель уверил, что пропавшие джинсы нашлись в мусорном баке.

Также Морошкина намерены направить на психиатрическую экспертизу.

Между тем срок давности по делу - два года - скоро истекает. В этой связи дознаватель собирается обратиться в Москву с ходатайством о продлении этого срока.

Второе дело Морошкина было открыто в октябре 2015 года, через несколько недель после ареста блогера по первому делу. Ранее сообщалось, что дело о раскрашивании бюста квалифицировано по части 1 статьи 214 УК (вандализм), предусматривающей до трех месяцев ареста. Из новых публикаций ОВД-Инфо, однако, следует, что блогеру вменена часть 2 этой же статьи (вандализм по мотивам политической или идеологической ненависти), санкция которой составляет до трех лет колонии.

Бюст Ленина, установленный в сквере Алое поле в центре Челябинска, раскрашивали в цвета украинского флага дважды - в апреле и сентябре 2015 года. Первую из акций вменили некоему Ивану Гильмутдинову, ранее заключенному в СИЗО по обвинениям в других преступлениях. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Во второй акции обвинен Морошкин.

Между тем сообщалось, что доказательств причастности блогера к акции нет. Портретная экспертиза, проводившаяся московскими специалистами ФСБ, не подтвердила сходства Морошкина с гражданином, раскрашивавшим бюст.

В октябре 2016 года стало известно, что прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу, вернув материалы в полицию на доследование. Месяц спустя дело было повторно возвращено в полицию.

По первому делу Морошкину вменили 12 публикаций в администрируемом им ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!". Блогер был обвинен по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет).

19 августа 2015-го с Морошкина взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске, через Москву возвращен в Челябинск и арестован.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, объявив его невменяемым, и направил блогера на принудлечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой Морошкину поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее блогер получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита.

Политзек под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. С 10 декабря 2015 года он содержался в спецпсихбольнице № 1 в Челябинске.

В октябре 2016-го политзеку ужесточили условия содержания, переведя в отделение, где находятся тяжелобольные. Блогер оказался в полной изоляции от внешнего мира.

Однако 1 июня нынешнего года Советский райсуд по представлению психбольницы постановил выписать Морошкина. 14 июня, после вступления решения в законную силу, политзек вышел на свободу.