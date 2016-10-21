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новость В Судаке неизвестные снесли памятник Ленину

21.10.2016
Обломки памятника Ленину в Судаке. Фото: sudak.me
Обломки памятника Ленину в Судаке. Фото: sudak.me
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В Судаке на юге аннексированного Крыма неизвестные в ночь на пятницу снесли с постамента памятник Ленину, установленный в городском саду. Об этом сообщает Sudak.me.

Гипсовая статуя разбилась.

Подконтрольный России мэр города Владимир Серов пообещал, что памятник будет восстановлен. Он также выразил уверенность, что "виновные будут установлены и понесут строгое наказание".

Утром на месте работали силовики. Между тем официальных сообщений о возбуждении дела или по крайней мере о начале доследственной проверки на сайтах российских прокуратуры, МВД и управления СКР по Крыму не появлялось.

Как отмечает издание, это один из памятников Ленину, сохранявшихся в городе после распада СССР. Вторая статуя установлена на территории школы № 2.

Насколько известно, это в аннексированном Крыму снос памятника Ленину. В 2014 году подготовку взрыва у памятника Ленину в Симферополе инкриминировали фигурантам дела "крымских террористов" Олегу Сенцову, Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию, однако это обвинение было явно сфальсифицированным.

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21.10.2016

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