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В Судаке на аннексированного Крыма задержаны трое подозреваемых в сносе памятника Ленину, установленного в городском саду. Об этом сообщает российское МВД региона.

Имена задержанных не раскрываются; указывается лишь, что это местные жители в возрасте от 18 до 26 лет. Как следует из публикации, им вменена часть 2 статьи 214 российского УК (вандализм, совершенный группой лиц), которая предусматривает до трех лет колонии.

Силовики утверждают, что подозреваемые дали признательные показания. Как следует из этих показаний, памятник был снесен из хулиганских побуждений, заявляют в полиции.

Монумент в горсаду был одним из двух памятников Ленину, сохранявшихся в Судаке после распада СССР. Второй установлен на территории школы № 2.

Памятник снесли с постамента в ночь на 21 октября. Гипсовая статуя разбилась.

Подконтрольный России мэр города Владимир Серов пообещал, что монумент восстановят.

Насколько известно, это был первый снос памятника Ленину на аннексированном полуострове. В 2014 году подготовку взрыва у памятника Ленину в Симферополе инкриминировали фигурантам дела "крымских террористов" Олегу Сенцову, Геннадию Афанасьеву и Алексею Чирнию, однако это обвинение было явно сфальсифицированным.