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новость Режиссеру Меньшову запретили въезд на Украину

04.09.2017
Владимир Меньшов. Фото: thebestphotos.ru
Владимир Меньшов. Фото: thebestphotos.ru
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СБУ на пять лет запретила въезд на Украину режиссеру Владимиру Меньшову. Такое решение было принято в марте 2016 года. Об этом спецслужба сообщила в ответ на запрос украинского издания "Апостроф".

При этом, добавили в СБУ, украинские правоохранители не оглашали Меньшову подозрения в каких-либо уголовных преступлениях. Оглашение подозрения в украинском уголовно-процессуальном кодексе соответствует предъявлению обвинения в российском.

В апреле российский писатель Захар Прилепин, с февраля возглавляющий один из батальонов боевиков ДНР, сообщил, что Меньшов пожертвовал боевикам миллион рублей и ноутбук.

Сам Меньшов подтвердил, что действительно передал в ДНР "некую сумму денег", однако сожалеет, что об этом стало известно. "Действительно я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", - отметил режиссер.

В СБУ тогда пообещали провести проверку в отношении Меньшова и, если выяснится, что он жертвовал деньги ДНР, открыть потив режиссера уголовное дело о финансировании терроризма.

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04.09.2017
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