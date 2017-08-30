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новость Анну с шеи

Украина выдворяет сотрудницу "Первого канала" Курбатову
30.08.2017
Анна Курбатова. Фото: 1tv.ru
Анна Курбатова. Фото: 1tv.ru
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Украинские власти депортируют сотрудницу российского "Первого канала" Анну Курбатову. Об этом сообщила на своей странице в Фейсуке пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ, - написала Гитлянская. - На данный момент продолжается оформление необходимых документов для ее официального выдворения. Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину".

"Украина является правовым государством, ее правоохранительные органы действуют исключительно в рамках действующего законодательства", - отметила при этом представитель СБУ.

В среду российские СМИ сообщили, что сотрудницу телеканала похитили. "Анна Курбатова похищена в центре Киева и мы не можем с ней связаться. Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли", - сказала ведущая выпуска новостей на Первом канале. При этом отмечалось, что Курбатову могли задержать сотрудники Службы безопасности Украины.

В последнее время на "Первом канале" вышло несколько репортажей Курбатовой из Киева, в частности, о параде в День независимости с участием войск НАТО.

В июле СБУ выдворила из страны сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, делавшую репортажи для телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". Князевой на три года запретили въезжать на Украину.

Сотрудница российского телевидения работала на Украине под псевдонимом Саушкина. В СБУ обвиняют ее в том, что она, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами", собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для "тенденциозного освещения ситуации". Решение о выдворении, говорилось в заявлении СБУ, было принято "в рамках противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство".

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30.08.2017
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