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новость СБУ запретила въезд на территорию Украины 140 российским деятелеям культуры

04.11.2016
Дуэт Александра Захарченко и Иосифа Кобзона. Кадр видеозаписи.
Дуэт Александра Захарченко и Иосифа Кобзона. Кадр видеозаписи.
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Список российских деятелей культуры, которым закрыт въезд на территорию Украины, включает примерно 140 человек. Об этом говорится в официальном ответе Службы безопасности Украины, опубликованном депутатом Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Ольгой Черваковой.

"Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны примерно для 140 деятелей культуры РФ, в том числе примерно для 50 из них в период с 3 декабря 2015 года по сегодняшний день", - говорится в документе за подписью главы СБУ Василия Грицака. Поясняется, что деятельность и высказывания фигурантов списка противоречат интересам Украины.

"Надеюсь, это закроет дискуссию о тотальном безделье спецслужб в этом направлении, равно как и дискуссию о необходимости внесения в парламентский зал законопроектов, которые ровно ничего не изменят", - отметила Червакова.

В октябре 2014 года глава Минкульта Украины Евгений Нищук сообщил, что въезд в страну запрещен 14 российским деятелям культуры, поддерживающим агрессию Москвы. Министр не стал приводить список полностью, но назвал имена Иосифа Кобзона, Ивана Охлобыстина и Михаила Задорнова. По словам министра, их заявления и действия нельзя оставлять без внимания.

"Мы видим их истинное лицо, искаженное пропагандой и искренней ненавистью ко всему украинскому. Эти люди яркими способами продолжают позорить наше государство, святую украинскую землю, ныне умытую кровью тысяч лучших сынов и дочерей, вышедших на ее защиту, - заявил министр. - Конечно, не может возникать никаких вопросов относительно того, что такие люди не имеют права приезжать в Украину, - они должны быть персонами нон грата".

22 июля 2015 года Минкульт в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" отправил в СБУ список из около 500 деятелей культуры из разных стран, которые ставили под сомнение территориальную целостность Украины. Список был составлен не министерством, а общественными организациями, которые и передали его в ведомство.

24 декабря Министерство культуры Украины опубликовало "черный список" список деятелей культуры, в котором значились 83 фамилии. Большинство фигурантов списка - россияне. Однако в него вошли и граждане других стран, в частности, французский актер Жерар Депардье и американский боксер Рой Джонс-младший.

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04.11.2016

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