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новость СБУ выдворила из Украины сотрудницу ВГТРК Князеву

26.07.2017
Мария Князева. Кадр "России-1"
Мария Князева. Кадр "России-1"
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Служба безопасности Украины выдворила из страны сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, делавшую репортажи для телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". Об этом сообщается на ФБ-странице спецслужбы.

Князевой на три года запретили въезжать на Украину.

Как сообщается, сотрудница российского телевидения работала на Украине под псевдонимом Саушкина. В СБУ обвиняют ее в том, что она, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами", собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее "тенденциозного освещения ситуации". Решение о выдворении, говорится в звявлении, было принято "в рамках противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство".

Главред "России-24" Евгений Бекасов уточнил РИА Новости, что Князева вернулась из Украины еще две недели назад.

Сама Князева пояснила агентству, что была задержана на улице в Киеве. По словам Князевой, ее около пяти часов допрашивали в помещении СБУ, обвинив в том, что она представляет "угрозу национальной безопасности" Украины, а затем вывезли на границу, где передали российской стороне.

В мае украинские пограничники отказались пускать в страну сотрудниц "Комсомольской правды" Марию Ремизову и Елену Бодуэн, а также корреспондента RT Рамиля Ситдикова, ехавших в Киев освещать "Евровидение". Им отказали во въезде из-за незаконных поездок в аннексированный Крым.

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