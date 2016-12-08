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Верховная рада приняла изменения в ряд законов для ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Об этом сообщает Лигабизнесинформ.

Закон предусматривает разрешительный принцип для книг российского происхождения. Он не распространяется на русскоязычные книги, изданные на Украине, за исключением временно оккупированных территорий.

Предусмотрено, что издательская продукция может ввозиться с территории страны-агрессора и распространяться только при наличии разрешения. Без него можно ввозить не более десяти экземпляров издания.

Анализ и оценку книг будет осуществлять экспертный совет, сформированный из представителей органов государственной власти, отраслевых ассоциаций, союзов, общественной экспертной среды, ведущих деятелей культуры, искусства, науки и образования, психиатров, специалистов в области информации. Самой выдачей разрешений будет занимается Министерство информационной политики. Срок рассмотрения заявки - десять дней. Плата за выдачу разрешений не взимается.

В августе 2015 года Госкомитет телевидения и радиовещания Украины определил список книг, запрещенных к ввозу на территорию страны за пропаганду "человеконенавистничества, фашизма, ксенофобии и сепаратизма". В список из 38 книг, изданных в России, вошли произведения Николая Старикова "Украина. Хаос и революция - оружие доллара", Александра Дугина "Евразийский реванш России", Андрея Фурсова "Холодный восточный вечер русской весны", Эдуарда Лимонова "Киев капут", Сергея Доренко "Донбасс - дымовая завеса Путина?", Сергея Глазьева "Катастрофа. От американской войны к мировой войне" Льва Вершинина, "Евромайдан. "Кто уничтожил Украину?" Юрия Мухина и другие.

24 декабря 2015 года Министерство культуры Украины опубликовало "черный список" список деятелей культуры, в котором значились 83 фамилии. Им запрещен въезд в страну. Большинство фигурантов списка - россияне. Однако в него вошли и граждане других стран, в частности, французский актер Жерар Депардье и американский боксер Рой Джонс-младший.

4 ноября Службы безопасности Украины сообщила, что список российских деятелей культуры, которым закрыт въезд на территорию страны, включает примерно 140 человек. В СБУ пояснили, что деятельность и высказывания фигурантов списка противоречат интересам Украины.