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новость Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

25.02.2017
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Документ опубликован на сайте главы государства.

Цель доктрины - уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по "противодействию разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

В документе отмечается, что против Украины проводятся "специальные информационные операции", направленные на подрыв обороноспособности, дестабилизацию общественно-политической обстановки и "подпитку панических настроений".

"Именно против Украины Российская Федерация использует новейшие информационные технологии воздействия на сознание граждан, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, пропаганду агрессивной войны, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности", - говорится в доктрине.

Документ предусматривает "законодательное урегулирование механизма выявления, фиксации, блокировки и удаления из информационного пространства государства, в частности с украинского сегмента сети Интернет, информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан Украины, пропагандирует войну, национальную и религиозную вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение территориальной целостности Украины, угрожает государственному суверенитету, пропагандирует коммунистический и (или) национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику".

Согласно документу, Служба безопасности Украины будет вести мониторинг СМИ и интернета с целью выявления угроз национальной безопасности в информационной сфере. На Минкультуры и подчиненные ему ведомства возложены задачи "защиты украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора".

Украина уже запретила вещание более 60 российских телеканалов. В их число в январе этого года попал и "Дождь" за "непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины", а также показ российской рекламы.

8 декабря Верховная рада приняла изменения в ряд законов для ограничения доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Закон предусматривает разрешительный принцип для книг российского происхождения. Он не распространяется на русскоязычные книги, изданные на Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Предусмотрено, что издательская продукция может ввозиться с территории страны-агрессора и распространяться только при наличии разрешения. Без него можно ввозить не более десяти экземпляров издания.

24 декабря 2015 года Минкульт Украины опубликовало "черный список" деятелей культуры, в котором значились 83 фамилии. Им запрещен въезд в страну. Большинство фигурантов списка - россияне. Однако в него вошли и граждане других стран, в частности, французский актер Жерар Депардье и американский боксер Рой Джонс-младший. Этот список неоднократно пополнялся. 4 ноября Службы безопасности Украины сообщила, что список российских деятелей культуры, которым закрыт въезд на территорию страны, включает примерно 140 человек.

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25.02.2017

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