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Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины обязал местных провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь", сообщается на сайте регулятора. Причиной стало "непризнание каналом суверенитета и территориальной целостности Украины", а также показ российской рекламы.

Нарушением украинского законодательства признана "демонстрация в эфире (в частности в передаче "Здесь и сейчас") и на сайте телеканала карт, на которых территория Крыма обозначена как составная часть территории Российской Федерации".

"Кроме этого, 12 августа 2016 в эфире телеканала было размещено высказывание корреспондента Владимира Роменского, содержащих информацию о признании государственной границы между Крымом и Украиной и, как следствие, непризнания территориальной целостности украинского государства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в демонстрировавшихся на телеканале фильмах обнаружена "популяризация правоохранительных органов государства-агрессора". Это нарушает статью 15-1 украинского закона "О кинематографии".

Член Нацсовета Сергей Костинский отметил, что в течение всего 2016 раз фиксировались еще и нарушение телеканалом рекламного законодательства. "То есть "Дождь" транслировал российскую рекламу на территории Украины, хотя не имел на это права. На основании подобных нарушений Национальный совет ограничивает трансляцию любых других российских каналов", - сказал Костинский.

Костинский также сообщил, что журналисты "Дождя" постоянно посещают Крым для освещения отдельных событий, нарушая украинское законодательство.

"Мне очень жаль, что Нацсовет Украины принял такое решение", - заявила гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева. По ее словам, в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине, вещание канала на всей территории страны осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы. Она отметила, что Нацсовет Украины был уведомлен об этом 8 августа 2016 года, после чего претензий о несоответствии содержания телеканала украинскому законодательству "Дождь" не получал.

По словам Синдеевой, телеканал руководствуется российским законодательством при изображении карты России. "В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации", - отметила гендиректор.

"Надеюсь, что наш украинский зритель найдет возможность смотреть "Дождь" через наш сайт, наши приложения в Smart TV и другие каналы дистрибуции", - сказала Синдеева.

После аннексии Крыма и агрессии в Донбассе на Украине было запрещено вещание каналов "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Россия-24", "Первый канал. Всемирная сеть","TVCI", "Россия-1", НТВ, ТНТ, "Петербург-5", "Звезда", РЕН ТВ, РБК-ТВ, LifeNews, Russia Today. Всего под запрет подпали более 60 российских телеканалов.