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Психолого-лингвистическая экспертиза, проведенная по запросу УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю, не усмотрела в публикации члена Феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова, обвиняемого в сепаратизме, призывов к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на Джемиля Темишева, адвоката активиста. В четверг Кадыров со своим адвокатом побывали у следователя, который ознакомил их с результатами экспертизы.

Кроме того, исследование не обнаружило в посте активиста призывов к насилию и возбуждению межнациональной розни, добавил Темишев.

В то же время, говорится в заключении экспертов, из комментария Кадырова к помещенному им видеосюжету следует, что он это видео одобряет.

Несмотря на результаты исследования, дело не закрыто.

На встрече в четверг следователь также объявил о назначении активисту психиатрической экспертизы.

"Мы соберемся с коллегами, проконсультируемся и выслушаем самого Сулеймана Кадырова. После этого совместного обсуждения мы примем принципиальное решение о возможности прохождения данной экспертизы", - заметил по этому поводу Темишев.

Отказ от прохождения амбулаторной психэкспертизы, занимающей несколько часов, может повлечь принудительную отправку на стационарное обследование, которое продолжается три недели. В августе прошлого года в стационар после отказа от амбулаторной психэкспертизы поместили зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, также обвиняемого в сепаратизме. Осенью - в начале зимы так же поступили с фигурантами второго дела крымских мусульман, отказавшихся от амбулаторного обследования в знак солидарности с Умеровым.

О деле против Кадырова стало известно в октябре 2016 года. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет) активисту грозит до пяти лет колонии.

Поводом к преследованию Кадырова стала публикация, сделанная им, по разным данным, 21 или 29 марта 2016-го на личной ФБ-странице (после возбуждения дела недоступна). Активист перепостил со страницы пользователя Демьяна Демьянченко сюжет телеканала ATR с призывом вступать в крымскотатарский батальон "Аскер" и собирать средства для него. Как передавали "Крым.Реалии", репост активист сопроводил следующим комментарием: "Я, Кадыров Сулейман, поддерживаю данное видеообращение. Крым - это Украина".

Сам Кадыров утверждает, что не помнит, писал ли он такой комментарий.

5 октября в дом Кадырова в Феодосии явились с обыском силовики. Постановление об обыске издал председатель верховного суда аннексированного Крыма Игорь Радионов. Визитеры изъяли у активиста ноутбук и мобильник. 11 октября Кадыров в сопровождении адвоката Эмиля Курбединова побывал на допросе в крымском главке ФСБ, где ему и сообщили об открытии дела.

Активист находится на свободе. Какая мера пресечения избрана ему, не уточнялось.

54-летний Кадыров - выпускник Высшей школы МВД СССР. В 1991 году, когда потребовалось набрать в милицию полуострова крымских татар, его направили работать в Крым. Из милиции Кадыров уволился в марте 2014 года, отказавшись переходить на службу в российскую полицию. После этого сосредоточился на работе в крымскотатарском национальном движении.

1 ноября 2015 года у Кадырова уже проходил обыск. Он проводился по делу о гражданской блокаде Крыма.

После возбуждения дела о сепаратизме Росфинмониторинг включил активиста в список террористов и экстремистов. Кадырову заблокировали банковскую карту; теперь он лишен всяких доходов.

В прошлый четверг, в годовщину депортации крымских татар, Кадырова пытались задержать при возложении цветов к памятнику жертвам депортации. Полицейские намеревались вменить активисту "организацию несанкционированного митинга". Однако в итоге его отпустили.