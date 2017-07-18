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Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства под названием "Малороссия", сообщает Интерфакс. По его словам, оно станет правопреемником Украины.
"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.
Столицей "Малороссии" будет город Донецк, заявил Захарченко. Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.
"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого, - отметил глава ДНР. - Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", - сказал он.
Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.
Предложение по учреждению "Малороссии" не противоречит минским соглашениям, отметил "вице-премьер" ДНР Александр Тимофеев."Наше предложение не противоречит Минску. Как раз то, что есть в минском пакте о том, что должно произойти из наших предложений, это и есть выполнение Минска, - сказал он. - В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет. Поэтому Минску мы не противоречим. Но если нас не услышат мирным путем, мы пойдем военным путем".
Между тем в ЛНР заявили, что не имеют отношения к решению о создании "Малороссия". "С нами данный вопрос не согласовывался, - сказал "председатель народного совета" ЛНР Владимир Дегтяренко. - На сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение".
Председатель комитета Госдумы по делам СНГ и по связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что слова Захарченко "можно понять по-человечески", но ему следует "быть осторожнее в подобных вещах". "С одной стороны, Россия будет требовать соблюдения минских соглашений, но в то же время нельзя забывать, что они сейчас не выполняются Украиной. С другой стороны, по-человечески я понимаю Захарченко, - сказал Калашников - Как глава комитета я этого поддержать не могу. Но как человек, как коммунист, как депутат я давно призываю Россию признать эти государства (ДНР и ЛНР. - Ред.)".
16 февраля Захарченко заявил на пресс-конференции в Луганске, что боевики готовы захватить военным путем подконтрольные Украине районы Донбасса, если не удастся сделать это политическими методами. По словам главы ДНР, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно" благодаря блокадам, "которые проводят киевские власти". "Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача", - отметил Захарченко.
На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывание Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит минским договоренностям. По мнению Пескова, высказывание Захарченко вызвал "тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения". "Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло", - подчеркнул Песков.
3 марта Захарченко заявил о полном разрыве всех связей с Украиной и переориентации производства на Россию. "Конец украинской юрисдикции на нашей территории, исторически наша экономика была ориентирована на Россию. С точки зрения продукции промышленного производства правильно возрождать те цепочки, которые были в СССР. Процесс не быстрый, но реальный. Будем ориентироваться на Россию, - сказал глава ДНР. - На счет продукции мы не волнуемся, куда ее сбывать. Волнуемся о том, чтобы Украина не вела никаких диверсионных действий".
Грядущая участь изъятых предприятий - смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем. Власти России и "республик" постараются его смягчить. Москве придется за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.