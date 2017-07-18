О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.262637.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.262637.html
Также: Украина, Россия, Война, Европа, Политика, Мир

новость Малороссийский владыка

Глава ДНР Захарченко заявил об учреждении нового государства "Малороссия"
18.07.2017
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
Реклама
383
Пара фраз 18.07.2017
в блоге Пришла козявка к слону
цитата Дословно

Илья Ильф (1897-1937) и Евгений Петров (1903-1942), русские писатели

- ...Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира.
- Всего мира!!! - застонали оглушенные васюкинцы.

"Двенадцать стульев"

Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства под названием "Малороссия", сообщает Интерфакс. По его словам, оно станет правопреемником Украины.

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - сказал Захарченко.

Столицей "Малороссии" будет город Донецк, заявил Захарченко. Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

"Государственным флагом Малороссии признается флаг Богдана Хмельницкого, - отметил глава ДНР. - Мы исходим из того, что Донецкая народная республика, наряду с Луганской народной республикой, остаются единственными территориями Украины, не считая Крыма, на которых сохранилась законная власть", - сказал он.

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

Предложение по учреждению "Малороссии" не противоречит минским соглашениям, отметил "вице-премьер" ДНР Александр Тимофеев."Наше предложение не противоречит Минску. Как раз то, что есть в минском пакте о том, что должно произойти из наших предложений, это и есть выполнение Минска, - сказал он. - В Минске нет определения, как и что там должно называться, там есть целостность границ, суверенитет. Так вот мы провозгласили целостность границ Малороссии и суверенитет. Поэтому Минску мы не противоречим. Но если нас не услышат мирным путем, мы пойдем военным путем".

Между тем в ЛНР заявили, что не имеют отношения к решению о создании "Малороссия". "С нами данный вопрос не согласовывался, - сказал "председатель народного совета" ЛНР Владимир Дегтяренко. - На сегодняшний день мы соблюдаем минские соглашения, альтернативы которым нет. Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение".

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ и по связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что слова Захарченко "можно понять по-человечески", но ему следует "быть осторожнее в подобных вещах". "С одной стороны, Россия будет требовать соблюдения минских соглашений, но в то же время нельзя забывать, что они сейчас не выполняются Украиной. С другой стороны, по-человечески я понимаю Захарченко, - сказал Калашников - Как глава комитета я этого поддержать не могу. Но как человек, как коммунист, как депутат я давно призываю Россию признать эти государства (ДНР и ЛНР. - Ред.)".

16 февраля Захарченко заявил на пресс-конференции в Луганске, что боевики готовы захватить военным путем подконтрольные Украине районы Донбасса, если не удастся сделать это политическими методами. По словам главы ДНР, у властей самопровозглашенных республик появилось право "делать это самостоятельно" благодаря блокадам, "которые проводят киевские власти". "Мы всегда говорили, что освобождение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей - это наша коллективная задача", - отметил Захарченко.

На следующий день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что высказывание Захарченко о возможном военном решении конфликта противоречит минским договоренностям. По мнению Пескова, высказывание Захарченко вызвал "тот эмоциональный фон, который сопутствует напряженности на линии разделения". "Москва, как и Российская Федерация, как страна-гарант Минских соглашений, делала, делает и будет продолжать делать все возможное для деэскалации конфликта и для вывода его в мирное политико-дипломатическое русло", - подчеркнул Песков.

3 марта Захарченко заявил о полном разрыве всех связей с Украиной и переориентации производства на Россию. "Конец украинской юрисдикции на нашей территории, исторически наша экономика была ориентирована на Россию. С точки зрения продукции промышленного производства правильно возрождать те цепочки, которые были в СССР. Процесс не быстрый, но реальный. Будем ориентироваться на Россию, - сказал глава ДНР. - На счет продукции мы не волнуемся, куда ее сбывать. Волнуемся о том, чтобы Украина не вела никаких диверсионных действий".

Комментарии 158 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
статья Статьи по теме
Николай Митрохин. Фото: Радио Свобода

Гроб награбленного

Николай Митрохин, 16.03.2017

Грядущая участь изъятых предприятий - смерть под автогеном. Перспектива их сотрудников - безработица. Так что острый социальный кризис в ЛДНР неминуем. Власти России и "республик" постараются его смягчить. Москве придется за дополнительные пособия и расширять штаты вооруженных формирований ЛДНР, чтобы погасить недовольство.
новость Новости по теме
08.05.2017 В ДНР произошли взрывы на маршруте следования Захарченко →
03.03.2017 "Глава ДНР" заявил о полном разрыве всех связей с Украиной →
01.03.2017 В ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции →
17.02.2017 Песков осудил слова Захарченко о силовом "освобождении" Донбасса →
17.02.2017 Захарченко пригрозил силой захватить контролируемые Киевом районы Донбасса →
09.02.2017 НАТО усилит политическое давление на Россию в связи с обострением в Донбассе →
16.01.2017 Украина подала в Международный суд ООН иск с обвинением России в терроризме →
Фото и Видео
30187
Play own
Политзек Денис Бахолдин
30035
Play
Николай Семена: судилище в Крыму
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
Реклама
Выбор читателей
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Трамп и Путин: вторая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
в блоге Хайп живе
383
новость Болотник в психушке на родине
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Нет Трампа - нет России
РЕКЛАМА
в блоге Туча геев и русофобов
383
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Судьи отрицают траты Хахалевой
Елена Хахалева. Фото: raj.ru
в блоге Подсудимый Нос
7
новость Пытки в "Черном дельфине"
Расул Кудаев. Фото: memohrc.org
статья Рамзан ставит мир раком
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мессенджерам закрутят гайки
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
новость Еврейский экстремизм разоблачен
Маркус Леман
новость Послом в России станет Хантсман
Джон Хантсман. Фото: utah.edu
новость Дело по доносу язычника
Фрагмент изображения, опубликованного в сообществе "Яблоки Идунн"
новость Левый блок заблокировал РКН
Акция возле офиса Роскомнадзора. Фото: leftblock.ru
в блоге Новое о царе и Матильде
383
в блоге "Эксперт" по истории
168
новость 5,4 миллиона евро за Arctic Sunrise
Ледокол Arctic Sunrise. Фото: greenpeace.org