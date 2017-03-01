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Предприятия украинской юрисдикции, расположенные на временно оккупированной территории Донбасса, переходят под "внешнее управление". Соответствующие документы подписали "главы ДНР и ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, сообщает Донецкое агентство новостей.

Налоги таких предприятий будут поступать в бюджеты ДНР и ЛНР.

В понедельник Захарченко и Плотницкий потребовали от Киева прекратить транспортную блокаду Донбасса до 1 марта. В случае невыполнения требований власти самопровозглашенных республик обещали ввести внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь на Украину.

Во вторник "и.о. министра экономического развития ДНР" Виктория Романюк назвала "важнейшей стратегической задачей" взятие под контроль украинских предприятий. "У нас есть все механизмы, чтобы осуществить этот переход, с автоматической переориентацией на Россию максимально быстро и безболезненно", - заявила она.

В настоящее время на контролируемых ДНР и ЛНР территории действует несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию. Среди них более 20 шахт, крупнейшая из которых шахта имени Засядько в Донецке, а также ряд металлургических предприятий. Заработная плата их работникам выплачивается в украинских гривнах.

Блокада торговли с оккупированными территориям была инициирована ветеранами батальонов "Донбасс" и "Айдар" в конце прошлого года. В ней участвуют и депутаты от оппозиционной партии "Самопомощь". Изначально основным требованием блокадников было освобождение пленных военнослужащих и добровольцев, удерживаемых сепаратистами. Однако затем требования трансформировались. Теперь участники блокады требуют принятия закона "Об оккупированных территориях", прекращения поставок угля из неподконтрольных Украине районов и полного разрыва любых экономических связей с ними.

15 февраля правительство Украины было вынуждено ввести чрезвычайное положение в сфере энергетики из-за блокирования поставок антрацита с занятых сепаратистами территорий Донбасса. Ряд украинских предприятий был вынужден сократить производство из-за недостатка сырья.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Владимир Гройсман вновь призвал остановить блокаду. "Энергетическая блокада может привести к двум негативным последствиям. Первое - веерные отключения. За несколько недель можем выработать накопленный уголь. Еще один негативный фактор - остановка металлургии, которая формирует 12 процентов ВВП и 20 процентов валютной выручки. Это подорвет курс национальной валюты, приведет к сильным разрушительным последствиям, - сказал глава правительства. - Я в который раз обращаюсь к блокадникам: я против контрабанды и злоупотреблений. Но за месяц или год-два-три провести переориентацию экономики невозможно. Я призываю настоящих патриотов подумать о простых украинцах".