Реклама

Власти аннексированного Крыма грозят украинскому активисту Владимиру Балуху из села Серебрянка Раздольненского района преследованием за адресную табличку, помещенную им на стене собственного дома. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого активиста.

Во вторник утром фермер Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". В тот же день после обеда к нему явился председатель подконтрольного России сельсовета Виталий Степанюк и потребовал эту табличку снять.

"Степанюк сказал, что табличку я разместил незаконно, - пояснил активист. - Он намекнул на будущее мое общение с полицией".

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом флаг Украины. Флаг провисел на крыше почти полтора года. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался, сохранив украинское.

30 апреля 2015 года в домах Балуха и его матери прошли обыски. Полицейские заявили, что подозревают активиста в краже коробки передач от трактора. В ходе обыска украинский фланг сорвали. Никаких обвинений Балуху предъявлено не было. В дальнейшем активист вывесил над домом новый флаг.

14 ноября 2015-го силовики вновь явились к Балуху с обыском. Причиной послужило заявление некоего свидетеля, согласно которому активист якобы держит в доме угнанную машину. Обыск санкционировал судья российского Раздольненского райсуда Александр Абеляшев. Обыскивали дом активиста полицейские оперативники Г. Ященко, К. Кудря, А. Федотов, Г. Дубровченко, К. Митченков, а также лейтенант Евгений Баранов. Они действовали при поддержке ОМОНа.

После того как Балух возмутился бесцеремонностью визитеров, двое в масках начали заламывать ему руки, а когда это у них не получилось, стали его бить по голове и по почкам.

Угнанной машины обнаружено не было. Однако полицейские сфабриковали на активиста протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), на основании которого судья Абеляшев арестовал Балуха на 10 суток. Как объяснял сам активист, это было сделано, чтобы он не зафиксировал у медиков побои, причиненные полицейскими. Находясь под арестом, Балух неоднократно требовал медицинской помощи и всякий раз получал отказ.

Затем против активиста открыли уголовное дело, вменив ему статью 319 российского УК (оскорбление представителя власти). Как утверждалось, во время обыска он оскорбил одного из оперативников - лейтенанта Баранова. В качестве доказательства в деле фигурировало постановление Абеляшева об административном аресте Балуха.

Сам активист не исключал, что в ответ на побои мог обматерить силовиков, однако отказался признать себя в этом виновным. "Получается, когда тебя задерживают, потчуют по почкам и ставят ногу на голову, ты должен выражаться исключительно языком Достоевского?" - иронизировал он.

5 февраля председатель Раздольненского райсуда Татьяна Пыркало объявила Балуха виновным и приговорила его к 320 часам обязательных работ. Активист подал апелляцию в российский верховный суд Крыма, указав в жалобе, что приговор вынесен с целью его политического преследования за открыто демонстрируемую лояльность Украине.

Судья Анатолий Осоченко удовлетворил жалобу, отменив решение Пыркало и отправив дело на новое рассмотрение. Не исключалось, однако, что он принял во внимание не аргументы активиста, а доводы рассмотренного в том же заседании апелляционного представления, поданного российским прокурором Раздольненского района Дмитрием Шмелевым.

Однако 10 июня судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая вынесла Балуху тот же приговор, что и ранее Пыркало.

Подал ли активист новую апелляцию, не сообщалось.

Как отмечают в Крымской правозащитной группе, Россия нарушила в отношении Балуха целый ряд норм Европейской конвенции. Это статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание исключительно на основании закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).