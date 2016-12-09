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В Крыму сотрудники ФСБ задержали украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на жену активиста.

Утром в четверг сотрудники ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма. После четырехчасового обыска силовики заявили, что на чердаке дома активиста они обнаружили 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Активиста задержали.

Родственники предполагают, что боеприпасы подбросили сотрудники ФСБ во время обыска.

По данным правозащитников, Балух находится в Раздольненском ИВС. В ближайшее время должен пройти суд по избранию меры пресечения в отношении активиста.

29 ноября утром фермер Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". В тот же день после обеда к нему явился председатель подконтрольного России сельсовета Виталий Степанюк и потребовал эту табличку снять. "Степанюк сказал, что табличку я разместил незаконно, - пояснил активист. - Он намекнул на будущее мое общение с полицией".

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом флаг Украины. Флаг провисел на крыше почти полтора года. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался, сохранив украинское.

30 апреля 2015 года в домах Балуха и его матери прошли обыски. Полицейские заявили, что подозревают активиста в краже коробки передач от трактора. В ходе обыска украинский фланг сорвали. Никаких обвинений Балуху предъявлено не было. В дальнейшем активист вывесил над домом новый флаг.

14 ноября 2015-го силовики вновь явились к Балуху с обыском. Причиной послужило заявление некоего свидетеля, согласно которому активист якобы держит в доме угнанную машину. Обыск санкционировал судья российского Раздольненского райсуда Александр Абеляшев. Обыскивали дом активиста полицейские оперативники Г. Ященко, К. Кудря, А. Федотов, Г. Дубровченко, К. Митченков, а также лейтенант Евгений Баранов. Они действовали при поддержке ОМОНа.

После того как Балух возмутился бесцеремонностью визитеров, двое в масках начали заламывать ему руки, а когда это у них не получилось, стали его бить по голове и по почкам.

Угнанной машины обнаружено не было. Однако полицейские сфабриковали на активиста протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), на основании которого судья Абеляшев арестовал Балуха на 10 суток. Как объяснял сам активист, это было сделано, чтобы он не зафиксировал у медиков побои, причиненные полицейскими. Находясь под арестом, Балух неоднократно требовал медицинской помощи и всякий раз получал отказ.

Затем против активиста открыли уголовное дело, вменив ему статью 319 российского УК (оскорбление представителя власти). Как утверждалось, во время обыска он оскорбил одного из оперативников - лейтенанта Баранова. В качестве доказательства в деле фигурировало постановление Абеляшева об административном аресте Балуха.

Сам активист не исключал, что в ответ на побои мог обматерить силовиков, однако отказался признать себя в этом виновным. "Получается, когда тебя задерживают, потчуют по почкам и ставят ногу на голову, ты должен выражаться исключительно языком Достоевского?" - иронизировал он.

5 февраля председатель Раздольненского райсуда Татьяна Пыркало объявила Балуха виновным и приговорила его к 320 часам обязательных работ. Активист подал апелляцию в российский верховный суд Крыма, указав в жалобе, что приговор вынесен с целью его политического преследования за открыто демонстрируемую лояльность Украине.

Судья Анатолий Осоченко удовлетворил жалобу, отменив решение Пыркало и отправив дело на новое рассмотрение. Не исключалось, однако, что он принял во внимание не аргументы активиста, а доводы рассмотренного в том же заседании апелляционного представления, поданного российским прокурором Раздольненского района Дмитрием Шмелевым.

Однако 10 июня судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая вынесла Балуху тот же приговор, что и ранее Пыркало.

Как отмечают в Крымской правозащитной группе, Россия нарушила в отношении Балуха целый ряд норм Европейской конвенции. Это статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 7 (наказание исключительно на основании закона), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 10 (свобода выражения мнения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты).