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Крымский украинский активист Владимир Балух, арестованный по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов, подвергается побоям в симферопольском СИЗО-1. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката политзека Тараса Омельченко.

Накануне юрист повстречался со своим подзащитным в подконтрольном России верховном суде Крыма. На лице политзека были видны следы побоев.

В этой связи Балух и Омельченко настаивают на встрече с украинским омбудсменом Валерией Лутковской.

Судебное заседание в понедельник проводилось по жалобе адвоката на незаконный обыск, проведенный российской полицией в доме Балуха 30 апреля 2015 года. Силовики заявили, что подозревают активиста в краже коробки передач от трактора. В ходе обыска с дома Балуха сорвали вывешенный хозяином флаг Украины. Никаких обвинений по итогам визита активисту предъявлено не было.

Жалобу Омельченко судья, имя которого правозащитники не уточняют, отклонил.

45-летний Балух - фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, он вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски; кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Затем против активиста открыли дело по статье 319 российского УК (оскорбление представителя власти), по которому он в июне 2016-го был осужден к 320 часам обязательных работ. Балух отказался отбывать работы, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря Балух был задержан оперативниками ФСБ по итогам обыска, проведенного в домах у него и его матери. Активисту предъявили обвинение по части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов), предусматривающей до четырех лет колонии. Как утверждают силовики, на чердаке у Балуха нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Политзек вину не признает. Его родственники уверены, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

12 декабря судья Раздольненского райсуда аннексированного Крыма Александр Абеляшев арестовал Балуха. В качестве доводов в пользу отправки активиста в СИЗО дознаватель приводил тот факт, что подозреваемый "не сдал свой украинский паспорт и не отказался от гражданства Украины". В дальнейшем срок ареста политзека был продлен до 5 февраля.

В конце декабря Балух заявил о неприемлемых условиях содержания в СИЗО. Политзек рассказал, что камера переполнена - арестантов там почти втрое больше, чем нар, - и при его бронхите дышать ему очень трудно.

28-го числа активисту, перевезенному на время в ИВС Раздольненского райотдела полиции для участия в суде о продлении ареста, вызывали скорую помощь. Прибывший врач не поставил арестанту никакого диагноза, не оформил никаких медицинских документов, однако передал Наталье Балух, жене политзека, список необходимых лекарств.