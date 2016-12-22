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Судья подконтрольного России верховного суда Крыма Борис Балахонов отклонил апелляцию на арест украинского активиста Владимира Балуха, против которого сфабриковано дело о хранении боеприпасов. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как передают "Крым.Реалии", адвокат политзека Тарас Омельченко указывал, что связь Балуха с найденными у него дома патронами и тротиловыми шашками не установлена, отпечатков пальцев активиста на них нет, а обыск проводился с существенными нарушениями российского УПК. Доступ на чердак имел кто угодно, продолжил юрист, а обнаружение боеприпасов зафиксировал лишь один понятой, причем в отсутствие Балуха.

Омельченко также подчеркнул, что ФСБ получила санкцию на обыск у активиста еще в октябре и поэтому непонятно, почему она явилась к Балуху лишь в начале нынешнего месяца.

Сам политзек заявил, что нуждается в медицинской помощи в связи с неприемлемыми условиями содержания в симферопольском СИЗО-1. "У меня бронхит, - заметил он. - Дышать в камере на 12 нар, где находятся 34 человека, очень трудно". В разговоре с Омельченко, отмечают "Крым.Реалии", Балух также пожаловался на высокую температуру.

Между тем некто Колтырин - из публикации не понятно, идет ли речь о дознавателе или прокуроре, - привел в пользу содержания активиста в СИЗО единственный аргумент. Он заявил, что Балух ранее уклонялся от исполнения решения суда. Как можно предположить, речь идет об отказе активиста отбывать 320 часов обязательных работ, назначенные ему ранее в нынешнем году по сфабрикованному делу об оскорблении полицейского оперативника. Вследствие этого отказа обязательные работы Балуху заменили 40 сутками ареста.

В перерыве, когда судья Балахонов удалился выносить решение, Омельченко начал консультировать своего клиента. По российским законам такие консультации конфиденциальны. Между тем конвоир стал подслушивать беседу политзека с адвокатом. Юрист попросил силовика отойти. Тот нахамил, а на предложение представиться ответил отказом.

45-летний Балух, фермер из села Серебрянка Раздольненского района, был задержан оперативниками ФСБ 8 декабря по итогам обыска, проведенного в домах у него и его матери. Силовики заявили, будто у активиста на чердаке нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Родственники уверены, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

12 декабря судья Раздольненского райсуда аннексированного Крыма Александр Абеляшев арестовал Балуха на 30 суток - до 6 января 2017 года. В качестве доводов в пользу ареста активиста дознаватель приводил тот факт, что подозреваемый "не сдал свой украинский паспорт и не отказался от гражданства Украины".

14-го числа дознаватель предъявил Балуху обвинение по части 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов), предусматривающей до четырех лет колонии. Политзек заявил, что вину не признает.

Дела по 222-й статье относятся к подследственности полиции. Именно эта структура ведет и дело Балуха. Почему в таком случае обыск у активиста проводила ФСБ, остается непонятным.

На свободе у политзека остались жена и 73-летняя мать. Ранее Балух рассказывал СМИ, что именно из-за матери он после аннексии остался в Крыму, вместо того чтобы выехать на континент и принять участие в АТО.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины.

Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

30 апреля 2015 года в домах Балуха и его матери прошли обыски. Полицейские заявили, что подозревают активиста в краже коробки передач от трактора. В ходе обыска сорвали уже украинский флаг. Никаких обвинений Балуху предъявлено не было.

После обысков активист несколько месяцев скрывался. Некоторое время он провел в Киеве. По возвращении домой фермер вновь вывесил над домой украинский флаг, подаренный в Киеве крымскими активистами.

14 ноября 2015-го полицейские оперативники при поддержке ОМОНа вновь устроили у Балуха обыск - на этот раз по делу об угоне машины. Обыск санкционировал тот же судья Абеляшев, который год спустя арестовал активиста. В ходе обыска двое силовиков в масках нанесли хозяину удары по голове и по почкам.

Не обнаружив угнанной машины, полицейские сфабриковали на Балуха протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), на основании которого Абеляшев арестовал активиста на 10 суток. Как объяснял сам Балух, это было сделано, чтобы он не зафиксировал у медиков побои, причиненные силовиками.

Затем против активиста открыли уголовное дело, вменив ему статью 319 российского УК (оскорбление представителя власти). Как утверждалось, во время обыска он оскорбил одного из оперативников - лейтенанта Евгения Баранова. 5 февраля 2016 года председатель Раздольненского райсуда Татьяна Пыркало объявила Балуха виновным и приговорила его к 320 часам обязательных работ. Активист подал апелляцию в российский верховный суд Крыма, и судья Анатолий Осоченко отменил решение Пыркало, отправив дело на новое рассмотрение.

Однако 10 июня судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая вынесла Балуху тот же самый приговор - к 320 часам обязательных работ. После отказа выполнять это решение активист и был арестован на 40 суток.

29 ноября Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". В тот же день к нему явился председатель подконтрольного России сельсовета Виталий Степанюк и потребовал эту табличку снять. "Он намекнул на будущее мое общение с полицией", - рассказывал активист. Требование Степанюка Балух проигнорировал.