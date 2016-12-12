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Раздольненский райсуд аннексированного Крыма арестовал украинского активиста Владимира Балуха, фермера из села Серебрянка, на 30 суток по сфабрикованному делу о хранении боеприпасов. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Как следует из сообщения, 45-летнему Балуху вменена часть 1 статьи 222 российского УК (незаконный оборот боеприпасов), предусматривающая до четырех лет колонии. Пока активист находится в статусе подозреваемого. В течение 10 суток с момента задержания, то есть до 18 декабря, ему должно быть предъявлено обвинение. Если этого не произойдет, то согласно части 1 статьи 100 российского УПК (избрание меры пресечения в отношении подозреваемого) 18-го числа политзека будут обязаны освободить.

В качестве доводов в пользу ареста Балуха дознаватель указывал то, что активист "не сдал свой украинский паспорт и не отказался от гражданства Украины".

Судья, вынося решение, проигнорировал серьезные нарушения в процессуальных документах.

Сам Балух заявил о недоверии адвокату, которого после задержания ему предоставила полиция. Интересы активиста начал представлять защитник, нанятый родственниками.

Новый адвокат подал ходатайство об отводе прокурора, указав, что этот же чиновник поддерживал обвинение в процессе по предыдущему делу, сфабрикованному против Балуха, - об оскорблении полицейского оперативника. Однако судья ходатайство отклонил.

Сейчас Балух содержится в ИВС Раздольненского райотдела полиции. В ближайшее время его должны перевести в СИЗО-1 в Симферополе.

На свободе у политзека остались жена и 73-летняя мать. Летом Балух рассказывал "Громадському ТБ", что именно из-за матери он после аннексии остался в Крыму, вместо того чтобы выехать на континент и принять участие в АТО.

Ранее в понедельник ряд правозащитных и иных общественных организаций Украины направил президенту страны Петру Порошенко, главе МИДа Павлу Климкину, генпрокурору Юрию Луценко, а также прокурору Автономной Республики Крым Гюндузу Мамедову обращение с просьбой принять все возможные меры для освобождения Балуха.

Активист был задержан оперативниками ФСБ по итогам обыска, проведенного в домах у него и его матери. Силовики заявили, будто у Балуха на чердаке нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Родственники уверены, что боеприпасы подбросили сами оперативники.

При этом ФСБ не имеет отношения к делам по 222-й статье российского УК - они находятся в подследственности полиции.

В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, Балух вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины.

Аннексию Крыма активист не признал и за российским гражданством не обращался.

30 апреля 2015 года в домах Балуха и его матери прошли обыски. Полицейские заявили, что подозревают активиста в краже коробки передач от трактора. В ходе обыска сорвали уже украинский флаг. Никаких обвинений Балуху предъявлено не было.

После обысков активист несколько месяцев скрывался. Некоторое время он провел в Киеве. По возвращении домой фермер вновь вывесил над домой украинский флаг, подаренный в Киеве крымскими активистами.

14 ноября 2015-го силовики вновь явились к Балуху с обыском. Причиной послужило заявление некоего свидетеля, согласно которому активист якобы держит в доме угнанную машину. Обыск санкционировал судья российского Раздольненского райсуда Александр Абеляшев. Обыскивали дом активиста полицейские оперативники Г. Ященко, К. Кудря, А. Федотов, Г. Дубровченко, К. Митченков, а также лейтенант Евгений Баранов. Они действовали при поддержке ОМОНа.

После того как Балух возмутился бесцеремонностью визитеров, двое в масках начали заламывать ему руки, а когда это у них не получилось, стали его бить по голове и по почкам.

Угнанной машины обнаружено не было. Однако полицейские сфабриковали на активиста протокол по части 1 статьи 19.3 российского КоАП (неповиновение законному требованию полицейского), на основании которого судья Абеляшев арестовал Балуха на 10 суток. Как объяснял сам активист, это было сделано, чтобы он не зафиксировал у медиков побои, причиненные полицейскими. Находясь под арестом, Балух неоднократно требовал медицинской помощи и всякий раз получал отказ.

Затем против активиста открыли уголовное дело, вменив ему статью 319 российского УК (оскорбление представителя власти). Как утверждалось, во время обыска он оскорбил одного из оперативников - лейтенанта Баранова. В качестве доказательства в деле фигурировало постановление Абеляшева об административном аресте Балуха.

5 февраля нынешнего года председатель Раздольненского райсуда Татьяна Пыркало объявила Балуха виновным и приговорила его к 320 часам обязательных работ. Активист подал апелляцию в российский верховный суд Крыма, и судья Анатолий Осоченко отменил решение Пыркало, отправив дело на новое рассмотрение.

Однако 10 июня судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая вынесла Балуху тот же самый приговор - к 320 часам обязательных работ.

Активист отбывать работы отказался, и их ему заменили 40 сутками ареста.

29 ноября Балух прикрепил на стене своего дома табличку "вулиця Героїв Небесної сотні, 18". В тот же день к нему явился председатель подконтрольного России сельсовета Виталий Степанюк и потребовал эту табличку снять. "Он намекнул на будущее мое общение с полицией", - рассказывал активист.