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новость В Севастополе задержан мужчина, пытавшийся сжечь российский флаг

06.01.2017
Артиллерийская бухта в Севастополе. Фото: Википедия
Артиллерийская бухта в Севастополе. Фото: Википедия
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В центре аннексированного Севастополя, у Артиллерийской бухты, сотрудники ЧОП задержали неизвестного мужчину, который пытался сжечь российский флаг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как утверждается, при задержании неизвестный выкрикивал "угрозы в адрес российской власти". После этого чоповцы вызвали полицию.

Когда прибывшие силовики забирали задержанного, тот вырывался от чоповцев и полицейских и ругал их. "Это был целый поток оскорблений", - заметил РИА "Новости" источник в полиции. Кроме того, сообщается, что одного из полицейских мужчина несколько раз ударил.

"От мужчины шел сильный запах спиртного, - добавил собеседник агентства, - но пьяным назвать его было нельзя".‎

Силовик также заметил, что с таким агрессивным поведением полиция столкнулась впервые за последние два с половиной года.

Иные детали неизвестны. По состоянию на 18:20 пятницы по Москве на сайтах городского УМВД и прокуратуры Севастополя какой бы то ни было информации об инциденте не было.

8 апреля 2016 года на 1-м съезде "общественно-экспертного совета" при российском губернаторе Севастополя Сергее Меняйло при исполнении гимна России на экран в зале вместо его текста была выведена пародия, содержавшая, как сообщали СМИ, "грубые и оскорбительные" высказывания. В частности, в первой строке эпитет "державная" оказался заменен словом "безумная". Вероятно, речь идет о тексте, который известен по крайней мере с января 2009 года. Сообщалось также, что "музыка гимна сопровождалась диссонансными нотами вперемешку с колокольной какофонией".

Делегаты подняли переполох, лишь прослушав до конца пародию, а затем - гимн Севастополя. Боевики "самообороны" вломились в звукорежиссерскую рубку, однако файл с переделкой оказался уже удален с компьютера, а корзина - очищена. Звукооператоры пояснить ничего не сумели.

Позже появилась информация, что пародию выпустил на экран сотрудник Севастопольского центра культуры и искусства, где проходил съезд. Как утверждалось, он написал в объяснительной, что сказал текст из интернета и, не разобравшись, отправил на экран. Откуда в таком случае в звуковом файле взялись диссонансные ноты и "колокольная какофония", в публикации не пояснялось.

8 мая стало известно, что городское управление СКР возбудило по факту инцидента дело по части 1 статьи 282 российского УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривавшей на тот момент до четырех лет колонии. О ходе расследования дела не сообщалось.

7 сентября 2016-го в центре Севастополя средь бела дня был жестоко избит местный житель Игорь Мовенко, который после аннексии Крыма носит украинскую символику. Неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, придрался к значкам на велосипеде севастопольца - гербу Украины и символике полка "Азов". Патрульные полицейские задержать преступника не пытались, хотя тот после их прибытия оставался на месте инцидента.

Мовенко доставили в больницу со множеством повреждений. В их числе были открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока.

Однако дело о нападении на севастопольца до сих пор не возбуждено. В то же время сам он был оштрафован на 2 тысячи рублей по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за эмблему "Азова" на велосипеде.

16 декабря Мовенко задержали оперативники ФСБ. Дома у севастопольца прошел обыск с изъятием оргтехники. Жене Мовенко силовики заявили, что он должен признаться в экстремизме, иначе его отправят в СИЗО. На другой день, однако, задержанного отпустили после дачи неких пояснений. Процессуальный статус Мовенко неясен.

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06.01.2017

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