О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror709.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.255146.html
Также: Украина, Россия, Война, Право, Криминал, Полиция, Ксенофобия, Запрещенка, Европа, Политика, Общество, Происшествия, Мир | Персоны: Игорь Мовенко, Ирина Гореликова

новость СКР не открывает дело об избиении севастопольца Мовенко за украинскую символику

03.10.2016
Игорь Мовенко. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
Игорь Мовенко. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
Реклама

СКР саботирует открытие дела о нападении на жителя аннексированного Севастополя Игоря Мовенко, жестоко избитого за ношение украинской символики. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого пострадавшего.

Бездействие следственного ведомства Мовенко намерен обжаловать в российской прокуратуре.

38-летний Мовенко последние два года носит украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и символику полка "Азов", а на руку надевает сине-желтый браслет.

"Он никогда никого ни к чему не призывал, - поясняла Валентина Мовенко, жена севастопольца. - Просто у нас такая позиция, и мы с ней живем".

Днем 7 сентября неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде севастопольца. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Скандал спровоцировала жена нападавшего. "Это она заголосила, увидев украинскую символику на велосипеде", - отмечала блогер Ирина Гореликова.

Патрульные полицейские не пытались задерживать нападавшего, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки пострадавшему, который лежал на земле в крови.

Жена избитого, прибыв на место инцидента примерно через полчаса, после звонка очевидцев, начала снимать видео. "Люди были очень агрессивно настроены, отталкивали и запрещали мне снимать", - заметила она.

Прибывшая скорая увезла Мовенко в травматологию 1-й горбольницы; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у пострадавшего, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока.

Теперь севастопольцу требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Прокуратура Автономной Республики Крым, работающая в Киеве, возбудила по факту нападения дело по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы).

Между тем ЦПЭ открыл дело на самого Мовенко, вменив ему за ношение символики "Азова" часть 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). 22 сентября судья подконтрольного Москве Гагаринского райсуда города Валентин Норец оштрафовал пострадавшего на 2 тысячи рублей. Протокол был рассмотрен со второй попытки - 19-го числа Норец возвратил материалы дела силовикам для устранения недочетов.

Мовенко будет обжаловать штраф.

Оставить комментарий Обсудить
03.10.2016

новость Новости по теме
27.05.2016 В Феодосии учеников крымскотатарского класса вызвали на "беседу" в ФСБ →
04.03.2016 Прокуратура Крыма предостерегла организаторов акции в день рождения Шевченко →
25.08.2015 В Керчи полиция задержала троих граждан за фото с флагом Украины →
23.08.2015 В канун Дня независимости Украины в Симферополе угрожают активистам →
Фото и Видео
27321
Play own
Погром в Сахаровском центре
27320
Play own
Память Бабьего Яра
27198
Play own
Российские выборы в Киеве
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Плутоний против закона Магнитского
Владимир Путин. Фото: er.ru
статья Мединский и инквизиторы
Илья Мильштейн
новость США: С Россией не сотрудничаем
После российского налета на гуманитарный конвой ООН под Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость Внучка палача против "Эха Москвы"
Иван Серов. Источник: "Вокруг света"
статья За Хиросиму ответите!
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Смирись, Америка!
383
статья Год путинской авантюры
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
в блоге Кафе под оккупацией
383
новость Поляки против запрета абортов
"Черный протест" в Варшаве. Фото с ФБ-страницы Марты Корчак
новость Отравление американцев в России
Госдепартамент США. Фото: Википедия
новость Boeing: список причастных утверждается
Джули Бишоп. Фото: foreignminister.gov.au
новость Приговор Носику: ВИДЕО
Антон Носик после оглашения приговора. Фото: Грани.Ру
новость Флагоносцу подарят квартиру
Андрей Фомочкин на открытии Паралимпиады в Рио. Фото: pressball.by
новость 40 миллионов массовки для МЧС
На учениях по гражданской обороне. Фото: southern.mchs.ru
новость ФСБ: Сущенко - шпион
Роман Сущенко. Фото: ukrinform.ru
новость "Дело 26 февраля": новый суд
Али Асанов (сзади) и Мустафа Дегерменджи в суде. Фото с ФБ-страницы Мавиле Дегерменджи
новость Абэ: Крым не признаем
Синдзо Абэ. Фото: kantei.go.jp
статья Песков и правда о "Боинге"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Алеппо: четыре больницы за один день
После налета на больницу в Алеппо. Кадр Al Jazeera
новость "Джихадисты" с цементного завода
Ислам Магомедов (слева) и Шамиль Джамалутдинов. Источник: chernovik.net