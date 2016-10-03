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СКР саботирует открытие дела о нападении на жителя аннексированного Севастополя Игоря Мовенко, жестоко избитого за ношение украинской символики. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на самого пострадавшего.

Бездействие следственного ведомства Мовенко намерен обжаловать в российской прокуратуре.

38-летний Мовенко последние два года носит украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и символику полка "Азов", а на руку надевает сине-желтый браслет.

"Он никогда никого ни к чему не призывал, - поясняла Валентина Мовенко, жена севастопольца. - Просто у нас такая позиция, и мы с ней живем".

Днем 7 сентября неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде севастопольца. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Скандал спровоцировала жена нападавшего. "Это она заголосила, увидев украинскую символику на велосипеде", - отмечала блогер Ирина Гореликова.

Патрульные полицейские не пытались задерживать нападавшего, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки пострадавшему, который лежал на земле в крови.

Жена избитого, прибыв на место инцидента примерно через полчаса, после звонка очевидцев, начала снимать видео. "Люди были очень агрессивно настроены, отталкивали и запрещали мне снимать", - заметила она.

Прибывшая скорая увезла Мовенко в травматологию 1-й горбольницы; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у пострадавшего, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока.

Теперь севастопольцу требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Прокуратура Автономной Республики Крым, работающая в Киеве, возбудила по факту нападения дело по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы).

Между тем ЦПЭ открыл дело на самого Мовенко, вменив ему за ношение символики "Азова" часть 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики). 22 сентября судья подконтрольного Москве Гагаринского райсуда города Валентин Норец оштрафовал пострадавшего на 2 тысячи рублей. Протокол был рассмотрен со второй попытки - 19-го числа Норец возвратил материалы дела силовикам для устранения недочетов.

Мовенко будет обжаловать штраф.