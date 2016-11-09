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новость В Волгограде открыто дело об уборке опавших листьев в российский флаг

09.11.2016
Волгоград: уборка листвы в российский триколор. Кадр видео с youtube-канала Ren Tv
Волгоград: уборка листвы в российский триколор. Кадр видео с youtube-канала Ren Tv
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ОП-1 Волгограда возбудил дело об уборке дворниками опавшей листвы в полотнище российского флага. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. Дело открыто по статье 329 УК (надругательство над государственным флагом), предусматривающей до года колонии.

4 ноября полиция по итогам доследственной проверки вынесла отказ в возбуждении дела. Однако в понедельник прокуратура Тракторозаводского района города отменила это решение "как незаконное в связи с неполнотой проведенных проверочных мероприятий" и потребовала дополнительной проверки.

Ход следствия по возбужденному в среду делу взят прокуратурой на контроль.

О начале проверки 26 октября написало РИА "Новости" со ссылкой на региональное УМВД. Проверка проводилась по доносу очевидца. На видеозаписи инцидента он вступает в перебранку с дворниками. Те возражают, что в качестве мусорного мешка используется не российский флаг, поскольку у российского триколора сверху белая полоса, а они держат полотнище так, что сверху красная. (Именно так выглядят один из вариантов флага Сербии, а также флаг Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины.)

2 ноября "Интерфакс-Юг" передал, что дворники, убиравшие листья в триколор, а также директор управляющей компании получили выговоры и были лишены премии, а начальницу участка, непосредственно руководившую дворниками, уволили.

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09.11.2016

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