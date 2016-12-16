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В Севастополе сотрудники ФСБ избили и задержали местного жителя Игоря Мовенко, сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на его жену Валентину. В квартире Мовенко прошел обыск.

Утром сотрудники спецслужбы приехали к Мовенко на работу и забрали его с собой. "Через несколько часов, около 12 дня, силовики привезли Игоря к нам домой, в наручниках. Дверь открыли ключом, который отобрали у Игоря, хотя я была дома. К этому времени я уже знала, что Игоря забрали в ФСБ, так как мне об этом по телефону рассказали его сотрудники. Зачитали нам постановление суда на проведение обыска, но на руки копию мне не дали", - рассказала Мовенко. По ее словам, ей запрещали общаться с мужем, но тот успел сказать ей, что его побили, угрожали поместить в СИЗО, если он не признается в экстремизме.

В ходе обыска силовики изъяли ноутбук, жесткие диски домашнего компьютера, симкарты и упаковку от стартового пакета. Также забрали мобильный телефон Игоря. Обыск проводили семь человек в присутствии двоих понятых.

Силовики проводили видеосъемку в квартире Мовенко. "Их очень заинтересовали украинские флаги, которые у нас есть в квартире, - отметила Валентина Мовенко. - Сотрудники ФСБ сказали мне, что Игоря увозят в севастопольское ФСБ, и если он сам не признает свою вину, то суд изберет меру пресечения - содержание под стражей. А если признается, то будет подписка о невыезде или домашний арест".

39-летний Мовенко последние два года носит украинскую символику. На раму велосипеда он поместил герб Украины и символику полка Нацгвардии "Азов", а на руку надевает сине-желтый браслет.

Днем 7 сентября неизвестный в гражданском, назвавший себя полицейским, в присутствии множества свидетелей напал на Мовенко у крупного торгового центра, придравшись к значкам на велосипеде севастопольца. Когда пострадавший упал на землю, незнакомец связал ему руки пластиковой стяжкой.

Патрульные полицейские не пытались задерживать преступника, который все время после их прибытия продолжал стоять рядом. При этом удостоверения полицейского он так и не продемонстрировал. Также патрульные не освободили руки Мовенко, который лежал на земле в крови.

Прибывшая скорая увезла пострадавшего в больницу; его сопровождала полиция. В числе травм, диагностированных у севастопольца, оказались открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом основания черепа, перелом челюсти, закрытый перелом костей носа, контузия глазного яблока. В октябре сообщалось, что Мовенко требуется операция для исправления носовой перегородки. Медики также рекомендовали ему пройти лечение у невролога и стоматолога.

Работающая в Киеве прокуратура Автономной Республики Крым возбудила дело о нападении на Мовенко. Дело квалифицировано по части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан с применением насилия; от двух до пяти лет колонии) и части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство; до пяти лет ограничения свободы). Российские правоохранители возбуждать дело о нападении не стали.

22 сентября судья подконтрольного России Гагаринского райсуда СевастополяВалентин Норец оштрафовал Мовенко на 2 тысячи рублей. Судья объявил его виновным по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование экстремистской символики) за размещение на велосипеде эмблемы "Азова". 7 ноября судья Севастопольского горсуда Татьяна Артамонова отклонила апелляцию Мовенко.