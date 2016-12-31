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новость Замглавы Меджлиса Умеров внесен в список экстремистов

31.12.2016
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
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Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова в перечень действующих террористов и экстремистов под номером 5826. Умерову заблокировали банковские счета.

В мае УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю возбудило в отношении Умерова дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта нынешнего года в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ". Срок следствия по делу Скрипка недавно продлил до 12 февраля 2017 года.

Политик не признает вину и отказывается от дачи показаний. Летом он отказался также от прохождения амбулаторной психэкспертизы, которую незаконно назначил Скрипка. После этого следователь через суд добился отправки Умерова на трехнедельную стационарную экспертизу в психбольницу. Туда его забрали 18 августа из кардиологии, где он находился с предынфарктным состоянием. В психбольнице у политика, страдающего среди прочего среди сахарным диабетом, произошел скачок сахара в крови. Тогда Умеров потерял сознание. 7 сентября, по окончании экспертизы, зампреда Меджлиса освободили из психбольницы.

18 декабря стало известно, что против Умерова фабрикуют новое дело. 16 декабря он вместе со своими адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым побывал у следователя крымского главка ФСБ старшего лейтенанта юстиции Игоря Скрипки; этот же следователь ведет дело политика о сепаратизме. Скрипка уведомил зампреда Меджлиса о начале новой доследственной проверки и попытался его опросить. Однако Умеров от дачи объяснений отказался.

Сам Умеров уточнил, что проверка проводится по факту его выступления по "Скайпу" в рамках телемоста "Светлый Крым" в эфире киевского "17 канала" 10 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена военным путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова.

Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. "Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым - это составная часть Украины и за нее стоит бороться", - подчеркнул он.

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31.12.2016

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