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новость Против зампреда Меджлиса Умерова фабрикуют новое дело

18.12.2016
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
Ильми Умеров. Фото: 15minut.org
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УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю фабрикует новое дело против зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, который уже находится под следствием по обвинению в сепаратизме. Об этом в пятницу сообщила на своей ФБ-странице Айше Умерова, дочь политика.

16 декабря Умеров вместе со своими адвокатами Эмилем Курбединовым и Эдемом Семедляевым побывал у следователя крымского главка ФСБ старшего лейтенанта юстиции Игоря Скрипки; этот же следователь ведет дело политика о сепаратизме. Скрипка, рассказал Курбединов в опубликованном Айше Умеровой видеокомментарии, уведомил зампреда Меджлиса о начале новой доследственной проверки и попытался его опросить. Однако Умеров от дачи объяснений отказался.

По итогам проверки, заметил Курбединов, с большой вероятностью будет возбуждено новое дело.

Позже в пятницу сам Умеров уточнил, что проверка проводится по факту его выступления по "Скайпу" в рамках телемоста, организованного в эфире киевского "17 канала" 12 декабря 2015 года. В своей двухминутной речи зампред Меджлиса заявил, что проблема возвращения Крыма Украине не может быть решена военным путем, поскольку полуостров наводнен российскими военными. Возвращению Крыма, заявил политик, поспособствуют международная изоляция России, падение цен на нефть, а также гражданская блокада полуострова.

Умеров также призвал украинцев не отказываться от Крыма. "Нормальные граждане Украины должны понимать, что Крым - это составная часть Украины и за нее стоит бороться", - подчеркнул он.

О фабрикации против Умерова дела о сепаратизме стало известно 12 мая. По части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ) политику грозит до пяти лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Умерову вменяется интервью, данное 19 марта нынешнего года в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждает ФСБ, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ". Срок следствия по делу Скрипка недавно продлил до 12 февраля 2017 года.

Политик не признает вину и отказывается от дачи показаний. Летом он отказался также от прохождения амбулаторной психэкспертизы, которую незаконно назначил Скрипка. После этого следователь через суд добился отправки Умерова на трехнедельную стационарную экспертизу в психбольницу. Туда его забрали 18 августа из кардиологии, где он находился с предынфарктным состоянием. В психбольнице у политика, страдающего среди прочего среди сахарным диабетом, произошел скачок сахара в крови. Тогда Умеров потерял сознание. 7 сентября, по окончании экспертизы, зампреда Меджлиса освободили из психбольницы.

13 декабря судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский удовлетворил ходатайство Скрипки о допросе по делу Умерова одного из его адвокатов - Николая Полозова. Таким образом следователь рассчитывает отстранить Полозова от защиты политика: лица, в каком бы то ни было качестве проходящие по делу, не имеют права защищать его других фигурантов.

Решение было принято со второго раза. Ранее Скрипке в ходатайстве было отказано, однако верховный суд аннексированного Крыма отказ отменил и направил бумагу на новое рассмотрение. Постановление Можелянского о допросе Полозова предполагается обжаловать.

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18.12.2016

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