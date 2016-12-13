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Судья подконтрольного России Киевского райсуда Симферополя Виктор Можелянский удовлетворил ходатайство о допросе адвоката Николая Полозова как свидетеля по делу его подзащитного - зампреда Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, обвиняемого в сепаратизме. Об этом Полозов сообщил на своей ФБ-странице. С соответствующим ходатайством в суд обратился ведущий дело Умерова следователь УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю старший лейтенант юстиции Игорь Скрипка.

После допроса Полозов не сможет представлять интересы Умерова: лица, в каком бы то ни было качестве проходящие по делу, не имеют права защищать его других фигурантов.

Заседание по ходатайству Скрипки Можелянский провел в отсутствие как самого Полозова, так и обоих его адвокатов - как уточняет QHA, это Оксана Железняк и Сергей Легостов. При этом Айше Умерова, дочь зампреда Меджлиса, отмечала, что и Железняк, и Легостов письменно уведомили судью о том, что не смогут прибыть на слушания, в связи с чем попросили перенести разбирательство на другое время. Однако Можелянский ходатайство проигнорировал.

Кроме того, он незаконно закрыл заседание от публики. При этом поддержать Полозова пришли около десятка представителей крымскотатарской общественности, в том числе сам Умеров.

Решение Можелянского будет обжаловано, заверил Полозов.

Ходатайство Скрипки рассматривалось повторно. Осенью другой судья Киевского райсуда отказал следователю в допросе Полозова. Однако 8 ноября российский верховный суд Крыма по представлению прокуратуры отменил этот отказ и вернул бумагу на новое рассмотрение.

Бывший украинский судья Можелянский за годы после аннексии Крыма вынес целый ряд неправосудных решений. В частности, 15 мая 2015 года он осудил евромайдановца Александра Костенко к 4 годам 2 месяцам общего режима по сфабрикованному делу о нападении на беркутовца и хранении оружия. Он же добился возбуждения дела против младшего брата политзека - Евгения Костенко, - заявив, будто на оглашении приговора майдановцу брат подсудимого его оскорбил. В июле нынешнего года Костенко-младший был оштрафован на 60 тысяч рублей.

Кроме того, 17 ноября 2015 года Можелянский продлил арест Ахтему Чийгозу, зампреду Меджлиса крымскотатарского народа, обвиняемому по "делу 26 февраля". На другой день он отклонил жалобу журналистки Лили Буджуровой на действия следователя ФСБ, который не позволил адвокату присутствовать при обыске в ее жилище.

На прошлой неделе этот же судья продлил арест Вадиму Сируку, фигуранту второго дела крымских мусульман, в отсутствие самого обвиняемого, отправленного на стационарную психэкспертизу.

Генпрокуратура Украины открыла против Можелянского дело по части 1 статьи 111 УК страны (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Против Умерова ФСБ сфабриковала дело по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ), предусматривающей до пяти лет колонии. Политику вменяется выступление 19 марта с интервью в прямом эфире крымскотатарского телеканала ATR, который после изгнания из Крыма работает в Киеве. Как утверждается, зампред Меджлиса "публично призывал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ".

С мая месяца Умеров находится под подпиской о невыезде. Вину он не признает и от дачи показаний отказывается. На прошлой неделе Скрипка продлил срок следствия по делу политика еще на два месяца - до 12 февраля 2017 года.