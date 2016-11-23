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новость Задержанный в России украинец Николаев выдан боевикам ДНР

23.11.2016
Террористы в донецком главке СБУ. Фото: ostro.org
Террористы в донецком главке СБУ. Фото: ostro.org
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Россия безосновательно задержала на своей территории гражданина Украины С. Николаева, а затем выдала его боевикам ДНР. Об этом сообщила на своей ФБ-странице первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске.

Геращенко подчеркнула, что подобных прецедентов с самого начала агрессии России против Украины не было. "Более того, - заметила она, - гражданина Украины передали боевикам через неконтролируемые участки границы, а это незаконное перемещение людей, что является преступлением в контексте международного гуманитарного права".

В ходе идущих в среду переговоров в Минске, добавила вице-спикер, она сообщила о случае Николаева представителю ОБСЕ. Также Геращенко написала, что информацией о незаконных задержании и выдаче гражданина Украины располагает и омбудсмен страны Валерия Лутковская.

Каких бы то ни было иных деталей в публикации не содержится.

В июне 2014 года через не контролируемый Украиной участок границы боевики ЛНР выдали в Россию захваченную в плен летчицу Надежду Савченко. Она без малого два года провела в заключении и была осуждена к 22 годам общего режима по сфабрикованному делу об убийствах, прежде чем была Владимир Путин помиловал ее. После этого Савченко вернулась на Украину.

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23.11.2016

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