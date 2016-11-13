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Шестеро человек, задержанных боевиками ДНР по подозрению в убийстве командира батальона "Спарта" Арсения Павлова (Моторолы), не имеют отношения к Misanthropic Division. Об этом в субботу вечером сообщило "Громадське радіо" со ссылкой на активиста группировки с позывным Берлин.

"Членов нашей организации не задерживали, - заверил собеседник радиостанции. - Скорее всего, это какая-то провокация".

По словам Берлина, активистов Misanthropic Division на территориях, оккупированных боевиками, нет вообще.

К убийству Моторолы группировка также не имеет отношения, также сообщил активист. Видео, на котором четверо неизвестных на фоне флага Misanthropic Division сообщают, что убили командира "Спарты", Берлин назвал фальшивым и провокационным.

Один из персонажей видео, добавил собеседник радиостанции, известен - это боец батальона МВД Украины "Чернигов". "На момент, когда мы нашли его контакты и связались с ним, к нему приходили из СБУ", - заметил Берлин.

О задержании в Донецке подозреваемых в убийстве Моторолы и их причастности к Misanthropic Division накануне сообщило "министерство госбезопасности ДНР". Утверждалось, что подозреваемые дают признательные показания.

Командир "Спарты" был взорван в лифте своего дома 16 октября. Главари ДНР обвинили в произошедшем украинские спецслужбы. Между тем официальный Киев отверг причастность к этой акции, а ответственность за убийство возложил на самих боевиков, разные группировки которых враждуют между собой.

Misanthropic Division - ультраправая организация, образованная, по данным СМИ, в 2013 году гражданином Белоруссии Дмитрием Павловым. Сообщалось, что она действует в 19 странах, в числе которых Россия, Белоруссия Украина, Польша, Германия, Франция, Великобритания.

В России в июле 2015-го группировка была запрещена как экстремистская. Заявлялось, что ее члены воюют на Украине в составе полка Нацгвардии "Азов", а также вербуют других для участия в отражении российской агрессии. Ряд листовок и видео, подготовленных, как утверждалось, членами организации, включены в федеральный список экстремистских материалов. Интернет-ресурсы Misanthropic Division в России заблокированы.

Сообщалось также, что некоторые члены организации уже осуждены по "экстремистским" статьям УК, а против еще ряда участников возбуждены уголовные дела.

В частности, 12 июля нынешнего года СКР объявил о возбуждении дела против Дмитрия Павлова, находящегося, как утверждалось, в Германии. В тот же день в Москве, Архангельске и Ростове-на-Дону были задержаны трое предполагаемых членов группировки. Позже всех троих арестовали.