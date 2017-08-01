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В Пентагоне зафиксировали "крайне необычный и подозрительный" уровень активности северокорейской подводной лодки и нашли доказательства испытания системы запуска ракет с субмарины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.

Как сообщается, испытания проводились в воскресенье на судостроительной верфи Синпо в провинции Хамгён-Намдо на востоке КНДР.

По сведениям источника, на подлодке КНДР испытывали "систему холодного запуска" ракеты, при которой она выталкивается с сумбарины паром под высоким давлением, а уже в воздухе у ракеты включается двигатель.

Отмечается, что это третий раз в июле и четвертый в этом году, когда КНДР испытывает ракетный компонент, крайне важный для осуществления пусков с подводных лодок.

При этом в настоящее время на вооружении у КНДР находятся около 70 субмарин. Большинство из них уже устарели и не могут быть использованы для запуска ракет.

28 июля Северная Корея провела второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Ракета была запущена из провинции Чагандо на севере страны. Она находилась в полете около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны. Это было четырнадцатое ракетное испытание КНДР в году.

Эксперты полагают, что в зоне поражения новой ракеты, испытанной Пхеньяном, находится большая часть континентальной территории США, включая такие крупные города, как Лос-Анджелес и Чикаго.