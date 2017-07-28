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Северная Корея провела еще один запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, сообщает Би-Би-Си..

Ракета была запущена в 23:41 по местному времени (17:41 мск) из провинции Чагандо на севере страны. Она находилась в полете около 45 минут и упала в море в исключительной экономической зоне Японии, но не в территориальных водах страны.

Это уже четырнадцатое испытание, проведенное Северной Кореей в этом году.

Президент Южной Кореи Мун Джэин заявил, что на территории страны будут размещены еще три дополнительные установки американской системы ПРО THAAD. Он также призвал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, а также ужесточить санкции в отношении КНДР.

4 июля в КНДР заявили проведении первого успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Запуск был произведен с авиабазы Banghyon недалеко от границы с Китаем. По данным Тихоокеанского командования США, за 37 минут ракета пролетела около 930 км и упала в море в исключительной экономической зоне Японии.

Американские эксперты полагают, что испытанная северокорейская ракета двухступенчатая и имеет дальность около 6,7 тысячи километров. Таким образом, она может достигнуть Аляски, но не западного побережья США. При этом, по мнению аналитиков, у Пхеньяна пока нет достаточно компактных ядерных зарядов для такой ракеты. Кроме того, вызывает сомнения ее точность.

Проведенные в КНДР испытания межконтинентальной баллистической ракеты стали новой эскалацией северокорейской угрозы как для США, так и для всего мира, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия, подчеркнул он. "Мы намерены поставить вопрос о провокационных действиях Северной Кореи в СБ ООН и предпринять более жесткие меры с тем, чтобы привести КНДР к ответственности, - говорилось в заявлении главы Госдепартамента. - Требуются глобальные действия для того, чтобы остановить глобальную угрозу. Любая страна, которая принимает северокорейских рабочих, предоставляет экономические и военные льготы или не выполняет полностью резолюции СБ ООН, помогает и потворствует опасному режиму".

Между тем лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что испытанная ракета способна нести ядерный заряд, Он назвал запуск "подарком ко Дню независимости" США и приказал подчиненным "почаще посылать янки большие и маленькие подарки". Ким Чен Ын также отметил, что Северная Корея не пойдет на переговоры с США по прекращению разработок ядерного оружия до тех пор, пока Вашингтон не откажется от "враждебной политики" в отношении Пхеньяна.